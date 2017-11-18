Тирасполь, 18 ноября, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Вадим Красносельский и премьер-министр Молдавии 18 ноября открыли для движения транспорта мост через Днестр в районе сел Гура-Быкулуй и Бычок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, мост будет по-прежнему находиться под контролем Совместных миротворческих сил, а с приднестровской стороны уже размещены представители органов пограничного, таможенного и миграционного контроля.

President.gospmr.org Открытие моста через Днестр

«Этот мост соединяет левый и правый берег, соединяет экономическую логистику, это транспортная магистраль, так что его открытие — это очень хорошо», — приводит слова президента ПМР Красносельского ИА «Новости Приднестровья».

«Это приведет к экономическому улучшению. Движение товаров означает и развитие инфраструктуры, и экономическое движение, в конце концов», — сказал в свою очередь молдавский премьер Филип.

Первое время по мосту сможет перемещаться только легковой автотранспорт, через месяц планируется запустить и грузовой поток. Стороны взяли на себя обязательство не использовать мост в военных целях.

Примечательно, что в церемонии открытия моста принял участие именно молдавский премьер Филип, а не президент Игорь Додон, который пытается переключить на себя проблематику молдавско-приднестровского урегулирования. Ранее президент ПМР Красносельский, дважды встречавшийся в этом году с Додоном, заявил, что обсуждать любые проблемы стоит с теми молдавскими чиновниками, которые что-то решают, а Додон к их числу не относится. Встреча на церемонии открытия моста у Гура Быкулуй — первый контакт Красносельского с молдавским премьером.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через Днестр между селами Гура Быкулуй и Бычок был взорван в ходе агрессии Молдавии против ПМР в 1992 году. В начале 2000-х годов мост был восстановлен при поддержке международных партнеров, однако движение по нему так и не было открыто. Переговоры об открытии моста шли на протяжении многих лет. В итоге он был открыт по инициативе приднестровской стороны.