Астана, 18 ноября, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Польский нефтеперерабатывающий концерн PNK Orlen начал поставки нефти из Казахстана, используя маршрут в обход Украины. Об этом сообщил Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Танкер

Первоначально сырьё из Казахстана перекачивается по трубопроводу в российский порт Новороссийск, а затем доставляется танкерами в польский порт Гданьск, отмечает издание.

Уже на прошлой неделе, 14 ноября, из порта Новороссийск вышел танкер Front Castor, принадлежащий багамской компании Frontline Ltd. В начале декабря танкер должен будет прибыть в порт Гданьск, где будет разгружен на терминале Naftoport.

Решение транспортировать сырьё в обход Украины вызвано отсутствием связи между нефтепроводами Польши и Украины, так как участок Броды-Плоцк не достроен.

Польский бизнес заинтересован в том, чтобы трубопровод был достроен. Однако этому препятствует неопределенная позиция Украины, из-за этого Польша вынуждена налаживать альтернативные цепочки поставок.

На сегодняшний момент польские нефтеперерабатывающие компании PKN Orlen и Lotos работают над диверсификацией поставок нефти. Так, в январе 2017 года группа Lotos начала поставки сырья из Ирана. А в начале ноября PKN Orlen и Lotos наладили поставки нефти из США. Отмечается, что Казахстан остаётся важным поставщиком нефти для Польши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по нефтепроводу «Одесса — Броды» изначально предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход России из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы, а также в Северную Европу через Гданьский порт. Проектная мощность нефтепровода — 14,5 млн тонн нефти в год. Однако после постройки «Одесса — Броды» долгое время простаивал, поскольку правительство в Киеве не получило от нефтяных компаний, работающих на Каспии, гарантий по загрузке его сырьём. В итоге нефтепровод начала использовать Россия — в реверсном режиме из нефтепровода «Дружба» до терминалов порта Южный — для поставок российской нефти в порты Средиземноморья.

Все попытки использовать «Одесса — Броды» по-другому терпели крах. Например, в 2011 г., прокачивая венесуэльскую и азербайджанскую нефть в Белоруссию в рамках двухлетнего контракта, вместо плановых 4 млн тонн в год удалось поставить только 1 млн тонн. Еще хуже дело закончилось с обязательством «Укртранснафты» обеспечить прокачку части экспериментальной партии нефти, закупленной у Азербайджана для НПЗ в Чехии, — неудача, в результате которой нефть была переработана на территории Украины, по данным СМИ, с убытком около 400 млн гривен.