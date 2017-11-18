Санкт-Петербург, 18 ноября, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что правоохранительные органы получили более 60 ложных анонимных звонков с сообщениями о 50 взрывных устройствах якобы заложенных по пути следования кортежа президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Об этом Песков сообщил сегодня, 18 ноября.

Телефонный терроризм

Напомним, 17 ноября президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербург и принял участие в Культурном форуме, а также встретился с деятелями культуры.

«Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Служба безопасности президента делала все возможное в данной ситуации и обратил внимание, что все эти звонки и последовавшие за ними мероприятия не создали особого дискомфорта и не повлияли на график российского лидера.

Песков отметил, что все сообщения о минировании приходили из-за границы. Кто конкретно стоит за этими актами телефонного терроризма по-прежнему не установлено.

«Это телефонные хулиганы, телефонные террористы, как угодно их можно называть. Рано или поздно, конечно, их найдут», — сказал Песков.

Он также заявил, что все сообщения о минировании оказались ложными.

Напомним, волна телефонного терроризма в России началась 11 сентября и продолжается до сих пор. Всего в России были эвакуированы около двух тысяч зданий в 120 городах.

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