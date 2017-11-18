Оттава, 18 ноября, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни Украина, ни Грузия на самом деле не готовы вступить в Североатлантический альянс. Об этом Столтенберг заявил накануне, 17 ноября, выступая в Канаде на Форуме Галифакса по международной безопасности в Галифаксе (провинция Новая Шотландия, Канада).

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Столтенберг в очередной раз напомнил, что для того, чтобы стать членом военного блока НАТО страна-кандидат должна соблюсти стандарты альянса.

«Украина и Грузия пока не реформированы должным образом, им нужно модернизировать оборонные институты, побороть коррупцию и укрепить демократические институты», — сказал Столтенберг.

При этом генсек Североатлантического альянса отметил, что НАТО помогает Украине и Грузии в решении существующих проблем.

Тем не менее Столтенберг подчеркнул, что «двери НАТО открыты» и напомнил, что с момента окончания холодной войны число членов альянса удвоилось, а в 2−17 году 29-м членом военного блока стала Черногория.