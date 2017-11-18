Новосибирск, 18 ноября, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева заняла первое место в конкурсе журналистских материалов об экономике и предпринимательстве NSUEM.Bussiness Awards-2017 в номинации «Экономическая стратегия». Конкурс проводился в рамках празднования 50-летнего юбилея Новосибирского государственного университета экономики и управления. Награждение состоялось 17 ноября 2017 года.

Анна Алябьева ИА REGNUM Диплом Анне Алябьевой вручил ректор НГУЭУ Александр Новиков

В конкурсе участвовали три публикации Анны Алябьевой: «Новосибирск обречен на производство с высокой добавленной стоимостью», «Банки — не альтруисты, или Кто повинен в закредитованности граждан» и «Новосибирский Промышленно-логистический парк: амбиции и жестокая реальность».

Всего жюри конкурса было рассмотрено более 40 работ от 16 участников из трёх регионов Сибири: Красноярского и Алтайского краёв и Новосибирской области. Работы оценивались в четырёх номинациях «Свой бизнес», «Экономическая стратегия», «Государство для экономики» и «Выбор ректора».

Дипломы победителям вручал ректор НГУЭУ Александр Новиков. На мероприятии также присутствовали члены жюри: пресс-секретарь мэра города Новосибирска Артем Роговский и вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Вячеслав Маркелов, которые выразили надежду на то, что интерес журналистов к экономическй сфере будет расти.

Отметим, что Анна Алябьева в 2016 году заняла третье место в конкурсе «Нархоз. Media», который также был организован НГУЭУ.