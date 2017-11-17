Брюссель, 17 ноября, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Прокурор Брюсселя потребовал исполнения европейских ордеров на арест и выдачу бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и четырех бывших членов правительства Каталонии, но суд отложил принятие решения на 15 дней, передает 17 ноября телерадиокомпания RTBF.

muffinn Карлес Пучдемон

Преследуемый судом Испании Пучдемон прибыл в здание суда в Брюсселе с четырьмя бывшими министрами. Они бежали в Бельгию в начале ноября от испанского правосудия.

Совещательная палата суда первой инстанции Брюсселя во время слушаний могла принять решение об удовлетворении ордеров на арест либо отложить решение на 15 дней по ходатайству одной из сторон. Суд отложил слушания до 4 декабря.

Если суд 4 декабря примет решение о выдаче каталонских политиков, то они могут обжаловать решение в суде второй инстанции, на что отводится еще 15 дней.

Пять каталонских политиков прибыли 5 ноября в федеральную судебную полицию в Брюсселе и были арестованы. Суд принял решение об освобождении на особых условиях. Карлес Пучдемон и четыре его экс-министра не могут покинуть территорию Бельгии без согласия судьи, должны проживать по установленному адресу и лично представлять себя во всех процессуальных действиях. Эти условия не ограничивают возможную политическую деятельность опальных политиков и их взаимодействие с журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в интервью «Шоу Алекса Салмонда» на RT UK Пучдемон призвал каталонцев к мирному сопротивлению Мадриду и сказал, что при сложившихся обстоятельствах у Каталонии нет будущего под властью Испании.

Бывший глава женералитата обратился к ООН, ЕС и Мадриду с просьбой о встрече для разрешения сложившегося политического кризиса.