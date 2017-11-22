Санкт-Петербург, 22 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 9 ноября с 2:00 до 4:30 Ленин, Сталин и Крыленко говорили по проводу со Ставкой о причинах неисполнения Духониным предписания СНК о мирных переговорах. У аппарата сначала был генерал Дитерихс, но после указания Крыленко о том, что вся ответственность возлагается на Духонина, о чем и будет сообщено солдатам, Духонин появился у аппарата. В результате длительных переговоров Духонин заявил:

Русская армия

«Я могу только понять, что непосредственные переговоры с державами для нас (т. е. для Ставки) невозможны. Тем менее возможны они для меня от вашего имени. Только центральная правительственная власть, поддержанная армией и страной, может иметь достаточный вес и значение для противников, чтобы придать этим переговорам нужную авторитетность для достижения результатов. Я также считаю, что в интересах России заключение скорейшего всеобщего мира».

После этого Духонину было объявлено об его увольнении:

«Мы предписываем вам под страхом ответственности по законам военного времени продолжать ведение дела, пока не прибудет в ставку новый главнокомандующий или лицо, уполномоченное им на принятие от вас дел. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко».

За подписями председателя СНК Ленина и главковерха Крыленко разослано радио всем армейским организациям, солдатам и матросам о результатах переговоров со Ставкой. Предупреждая, что «подписать окончательный договор о перемирии вправе только СНК», стоящим на позициях полкам предлагается «выбрать немедленно уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем». О ходе переговоров предлагается немедленно сообщать в СНК.

В 10:40 утра Духониным была разослана телеграмма командующим армиями о результатах переговоров с Лениным, Крыленко и Сталиным. Повторяя причины, по которым он отказался исполнить предложение СНК, Духонин указывает, что действовал в согласии с представителями Общеармейского комитета, которые присутствовали во время разговора. Духонин заявляет, что

«не считает себя вправе до образования общеизбранной законной власти оставить свой пост и уверен, что действует в полном согласии с высшим командным составом и войсковыми организациями».

Николай Духонин

Главком Кавказской армии генерал Пржевальский сообщил Духонину о своей солидарности с ним, и что он признает главковерхом «только того, кто будет назначен полномочным правительством Российской республики». Аналогичный ответ дал командующий Юго-Западным фронтом генерал Володченко.

Председатель Общеармейского комитета при Ставке штабс-капитан Перекрестов передал по проводу штабам фронтов результаты переговоров Духонина с делегацией СНК. Заявляя, что «единственным препятствием для заключения мира является правительство Ленина и Троцкого», он предлагает армиям «немедленно потребовать образования общесоциалистического правительства во главе с Черновым и немедленного ухода кучки узурпаторов с Лениным во главе, от которых отказались даже их благоразумные единомышленники».

В Смольном состоялось собрание представителей фронта, на котором Крыленко сделал доклад о переговорах с Духониным.

На имя СНК от штаба Северного фронта получена следующая телеграмма:

«Медлить больше нельзя, не дайте умереть с голоду, армия Северного фронта уже несколько дней не имеет ни крошки хлеба…»

Под председательством Свердлова состоялось заседание ВЦИК. Констатировано крайне обострившееся продовольственное положение: для удовлетворения населения Петрограда требуется ежедневное поступление в 48 тысяч пудов хлеба, поступает же 12 тысяч. На Северном фронте сухарей осталось на два дня. Вредит делу саботаж служащих министерства и других продовольственных ведомств.

Докладчик предлагает все дело продовольствия передать исключительно Наркомпроду. Луначарский предлагает создать «всенародный орган продовольствия» из представителей всех партий и обратиться с призывом к населению о создании этого органа. Против этого выступают Дзержинский, Красиков, Сокольников и др. Принимается решение о посылке делегации из пяти человек в министерство продовольствия для воздействия на служащих министерства и обеспечения поддержки комиссару продовольствия.

Устинов (л. с.-р.) делает сообщение о подготовке крестьянского съезда. Делегаты 1-й, 4-й, 6-й, 11-й, 12-й армий заявили официальный протест против устройства съезда в Могилеве. Докладчик полагает, что, вероятно, решение о созыве съезда в Могилеве будет отменено в пользу Петрограда. По мнению докладчика, на съезде будет большинство за левыми с.-р.

По докладу Луначарского утверждается декрет об учреждении государственной комиссии по просвещению.

Серия открыток с портретами коммунистов и социалистов, выпущенная к первой годовщине Октябрьской революции. Худ. М. В. Рундальцов. А. В. Луначарский

Наркомпочтель Авилов в воззвании ко всем почтово-телеграфным работникам призывает их прекратить саботаж и совместно наладить хозяйство; особо обращается он к низшим служащим, разоблачая перед ними роль высших чиновников. Авилов высказывается против сторонних почтово-телеграфных организаций, инициативных групп и комитетов. Одновременно Авилов заявляет, что к делу управления ведомством будут привлечены организованные служащие при условии признания ими советской власти.

Трижды состоялось заседание ВРК. В связи с предложением военно-морского отдела о необходимости разграничения функций ВРК и ВЦИКа Скрынник заявляет: «Этот вопрос уже разрешен: ВРК есть орган ВЦИКа, а функции его организационно-технические».

По предложению Подвойского ВРК постановил применять решительные меры к лицам, саботирующим новую власть. Решено арестовать членов Комитета спасения и членов ЦИК 1-го созыва.

Принимается предложение Молотова о систематизации внутренней работы ВРК. Принято решение вывезти за границу 80 000 ведер реквизированного вина. Предложено фракции большевиков городской думы собрать материал о контрреволюционной деятельности думы, после чего поставить вопрос об ее роспуске.

На частном совещании делегатов Всероссийского крестьянского съезда (120 человек) решено созвать съезд в Петрограде, а не в Могилеве, как предполагало большинство ЦИК советов крестьянских депутатов во главе с Авксентьевым. С этим согласился и Чернов, лично на совещании не присутствовавший. Совещание постановило ходатайствовать перед СНК о гарантии личной неприкосновенности Авксентьеву, Чернову и Гоцу.

Состоялось расширенное заседание Петроградского совета профсоюзов совместно с правлениями профсоюзов, на котором с большой речью, посвященной характеристике Октябрьской революции и оценке борющихся общественных сил, выступил Ленин. По вопросу о создании правительства он говорит:

«Неправда, что мы не хотим соглашения для избежания гражданской войны. С такими силами, как Каледин, Родзянко, Рябушинский, мы готовы заключить соглашение, так как они опираются на реальную силу и имеют значительный общественный вес. Но «соглашательские» партии добиваются соглашения, не имея за собой силы. И не политики, а политиканы — Черновы, Даны, Либеры, полагающие, что соглашение с ними даст стране гражданский мир и удовлетворит Каледина и другие контрреволюционные элементы».

Ввиду ухода Ленина заключительное слово по этому докладу сделал Рязанов. Большинством 112 против 33 была принята резолюция о том, что

«выдвинутое II Всероссийским съездом рабочее и крестьянское правительство есть единственный орган власти, верно отражающий интересы подавляющего большинства населения».

Собранием была принята поправка Рязанова о конструировании власти на основе платформы и программы II съезда Советов с преобладанием в министерстве большевиков.

Атаман Алексей Каледин

Викжель воспретил СНК и его органам, партийным и профсоюзным организациям пользоваться ж.-д. телеграфом. Исключение сделано лишь для продовольственных органов.

В 4 часа дня в помещении городской думы открылся созванный по инициативе Петроградской думы «Всероссийский собор представителей выбранных всеобщим правом городских и земских самоуправлений и исполнительных комитетов советов р., с. и кр. депутатов». Съехалось 75 делегатов от 20 городов.

Открывший совещание петроградский городской голова Шрейдер (с.-р.) заявил, что городские и земские самоуправления должны пользоваться полнотой власти на местах, «теперь же, при отсутствии центральной власти, они являются единственными органами, полномочными при решении вопроса о власти». Настоящее совещание Шрейдер считает «единственной законной властью в стране».

Избранный председателем совещания московский городской голова Руднев (с.-р.) считает, что задачей городских дум является содействие «скорейшему прозрению масс и организация тех сил, которые выплывут на поверхность государственной жизни тогда, когда массы переживут увлечение большевизмом».

Положение на местах, по словам докладчиков, далеко не в пользу дум, которые почти всюду объявлены оплотами контрреволюции; гарнизоны всюду на стороне большевиков. «Появились у власти новые люди… в смысле грамотности и культурности оставляющие желать многого», — жалуются докладчики с мест.

Докладывая о положении на Кавказском фронте, Минор (с.-р.) говорит, что — хотя все армии фронта «так или иначе примыкают к с.-р., но в связи с общим стремлением к миру, страшной усталостью и голодом нельзя ручаться, что Кавказская армия останется спокойной».

По докладу Вишняка (с.-р.) о ходе работ по выборам в Учредительное собрание совещание постановило организовать центральное бюро для обеспечения выборов в Учредительное собрание и приняло соответствующее воззвание ко всем городским думам, земствам и советам.

Комитет спасения родины и революции опубликовал воззвание, призывающее не допустить перехода банков в распоряжение СНК.

В связи с призывом Комитета к служащим Госбанка отказать Совнаркому в выдаче средств и обращением «ко всем гражданам» к свержению власти СНК и советов, ВРК постановил немедленно распустить Комитет спасения как контрреволюционную организацию. Лица, виновные в напечатании и издании воззваний комитета, будут привлекаться к ответственности.

Состоялось заседание Временного правительства, обсуждавшее положение в Ставке. Принято предложение Прокоповича послать в ставку двух представителей, поручив им заявить, что Временное правительство высказывается против создания нового правительства в Ставке и против создания однородного социалистического правительства с участием большевиков.

ВЦИК опубликовал воззвание ко всем гражданам с призывом обеспечить в назначенный срок свободное производство выборов в Учредительное собрание.

Сторонники Учредительного собрания. Карикатура

Опубликован список кандидатов в Учредительное собрание по Петрограду от большевиков, социал-демократов Литвы и Латвии из 18 человек, в который вошел Зиновьев. Каменев включен в аналогичный список по Петроградской губернии.

Под председательством Ногина состоялось соединенное заседание Московского Совета р. и с. депутатов, первое после взятия власти большевиками. Усиевич (от ВРК) и Савва Степняк (от «революционной десятки» Совета солдатских депутатов) сделали сообщения о работе этих организаций в период борьбы за власть. С декларативными заявлениями выступили от м-ков Михалевский, от объединенных интернационалистов Волгин, от левых с.-р. Саблин и Черепанов, а также представитель Викжеля.

Волгин заявил, что его партия считала восстание в данный момент вредным и не соответствующим интересам революции, «но раз факт свершился— с ним надо считаться». Черепанов считает, что «центральная власть должна принадлежать советам, а власть на местах — городским самоуправлениям». Представитель Викжеля настаивает на образовании однородного социалистического правительства.

По вопросу о власти подавляющим большинством принимается в основу резолюция б-ков, внесенная Аванесовым, о создании правительства из социалистических партий, признающих завоевания Октября. Правительство должно быть ответственно перед ВЦИКом, который должен быть пополнен 75 делегатами от крестьянских советов, 80 от армии, 40 от профсоюзов, 25 от всероссийского объединения профсоюзов, 10 от Викжеля и 5 от Потеля. Министерства труда, внутренних дел и иностранных дел должны быть предоставлены б-кам. Распоряжение войсками в Москве и Петрограде должно принадлежать советам. С этой резолюцией согласились б-ки, левые с.-р., с.-д.-объединенцы. Избирается временный президиум Совета для приемки дел у МВРК. В президиум вошли от б-ков: Розенгольц, Покровский, Бухарин, Смирнов, Ломов, Усиевич, Степняк, Плеханов; от левых с.-р.: Саблин, Магеровский, Черепанов; от объединенцев — Гальперин. Постановлено оставить существовать МВРК как орган борьбы с контрреволюцией.

Городская дума Красноярска признала необходимым переход власти к советам.

Экстренное заседание губисполкома советов крестьянских депутатов в Томске высказалось против проведения декрета СНК о земле как разрушающего планомерную работу. Совет послал телеграмму Ленину, в которой ему «предлагается прекратить свое вмешательство в чуждое ему дело трудового крестьянства».

Украинская рада сообщила Общеармейскому комитету при Ставке, что

«итоги политической работы по ликвидации большевизма вселяют уверенность, что большевики вынуждены будут отказаться от попытки захватить власть в Киеве и в области».

В связи с мирными переговорами, Генеральный секретариат просит Общеармейский комитет взять на себя инициативу создания общесоциалистического министерства, вступив в переговоры с правительствами Украины, Дона, Кубани, Кавказа и др. окраин и с центрами всероссийской революционной демократии,

Генеральный секретариат и Киевский совет солдатских депутатов запретили проведение в жизнь постановления Киевского ВРК о выборах командного состава.

Солдаты

Кубанский областной съезд «иногородних» совместно с членами Организации войсковой рады и представителями трудового казачества большинством голосов постановили избрать Кубанский областной совет народных депутатов (бессословный) и поручить ему созвать первый съезд советов Кубанской области.

В Тифлисе состоялось экстренное совместное заседание Краевого совета армии, Краевого центра советов, власти городского самоуправления и партийных организаций. Обсуждалась телеграмма Общеармейского комитета при Ставке по вопросу о создании правительства с Черновым во главе.

Гегечкори (м-к), считая, что «как принцип — введение большевиков в министерство все же стоит очень остро», заявляет:

«Знаменателен откол разумной части большевиков, и потому речь может быть не о большевизме в целом, а о трех лицах-диктаторах. Речь может вестись в направлении исключения возможности персонального введения их в министерство».

Большинством против семи и восьми воздержавшихся принимается предложение Жордании (м-к) подтвердить старое решение краевого центра о коалиции с большевиками; вопрос о мире решено отредактировать так: «активная поддержка борьбы за мир». В остальном принята платформа Общеармейского комитета.

Гарнизонное собрание в Благовещенске-на-Амуре высказалось за немедленный переход власти в руки советов, за декреты о мире, земле и контроле над производством. Послано приветствие Петроградскому совету.

Редакционный коллектив левых с.-р. «Наш путь», фракция левых с.-р. ВЦИК и ПК ПСР избрали временное центральное бюро левых с.-р. с полномочиями до съезда левых с.-р., назначенного на 17 ноября, за тридня до созыва общепартийного съезда. В бюро избраны: Натансон, Спиридонова, Камков, Карелин, Калегаев, Алгасов, Устинов.

ЦК Партии народной свободы опубликовал постановление о том, что

«никакие предложения и обращения к союзным и враждебным державам, исходящие от незаконной власти большевиков, совершенно не выражают воли русского народа и ни в каком отношении не могут считаться связующими государство Российское».

В ночь на 10 ноября между Черновым, Гоцем, Скобелевым (находившимися в Ставке), Церетели и Зензиновым (в Петрограде) состоялся разговор по прямому проводу. Говорили о положении в Петрограде в связи с крестьянским съездом и предстоящим земским собором. Находящиеся в Ставке сообщили, что привлечение к власти большевиков недопустимо, но ввиду настроений в армии «приходится признать невозможным обострение этого вопроса». Далее рекомендуется при организации центральной власти опереться на созданные краевые правительства Украины, Дона, Кубани, Туркестана. Приезд в Петроград Чернова и Скобелева признан возможным, Гоца же и Авксентьева — небезопасным.

В связи с работой СНК по заключению мира Чернов и др. предлагают вступить в предварительные переговоры с союзниками «во избежание могущих произойти тяжелых для нас последствий».