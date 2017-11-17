* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 17 ноября, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Шесть дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил Российской Федерации нанесли массированный авиаудар по объектам террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сирийского города Аль-Букемаль. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Mil.ru Дальние бомбардировщики Ту-22М3

Сообщается, что целью авиаудара стали опорные пункты террористических формирований, а также скопления бронетехники террористов.

Уточняется, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ вылетели с территории Российской Федерации и пересекли воздушное пространство Ирана и Ирака. В воздушном пространстве Сирии бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ ВКС РФ, базирующиеся на российской авиабазе Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования в целости и сохранности.

Напомним, за последние два дня это уже второй авиаудар ВКС России по базам террористов в районе сирийского города Аль-Букемаль. Также известно, что за минувшую неделю ВКС России уничтожили более 1250 объектов террористов в Сирийской Арабской Республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября сирийские войска взяли Аль-Букемаль под полный контроль. Таким образом, у боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не осталось населенных пунктов, которые бы они контролировали на территории Сирии.