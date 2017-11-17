Душанбе, 17 ноября, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Активная фаза учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2017» завершилась сегодня, 17 ноября, на полигоне Харбмайдон в Таджикистане.

Odkb-csto.org Открытие оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2017»

По словам генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который накануне прибыл в Таджикистан специально для участия в активной фазе завершающего этапа учений, констатировал значительный рост уровня подготовки военных ОДКБ.

«Учения показали, что изменилось все на порядок выше. Штабы стали более подготовленными. Когда штабы работают, войска успешно выполняют поставленные задачи. Изменения в лучшую сторону очевидны», — сказал Хачатуров.

По данным помощника командующего войсками Центрального военного округа полковника Ярослава Рощупкина, на финал антитеррористических учений КСОР ОДКБ прибыли представители военно-дипломатического корпуса Афганистана, Великобритании, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Турции, США и России для наблюдения за маневрами на полигоне Харбмайдон, а также встречи с командующим войсками ЦВО генералом Владимиром Зарудницким и обсуждения военно-политической обстановки в регионе.

В ходе учений сегодня, 17 ноября, тренировочный лагерь условных боевиков новой улучшенной ракетой поразили расчеты российских оперативно-тактических комплексов «Искандер-М»:

"Боевой пуск со стартовых позиций на полигоне Ляур прошел штатно, баллистическая ракета поразила цель на удалении более 130 км в районе приграничного с Афганистаном полигона Харбмайдон, подтвердив улучшенные характеристики по точности и малозаметности для средств обнаружения», — сообщил Ярослав Рощупкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ стартовали в Таджикистане 10 ноября на пяти полигонах вблизи таджикско-афганской границы. В маневрах задействованы более 5 тысяч военнослужащих, 60 самолетов и более 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. В учениях участвовали контингенты всех государств, входящих в состав ОДКБ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.