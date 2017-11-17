Москва, 17 ноября, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Российский рубль 17 ноября торгуется с повышением в парах с иностранными валютами в ответ на оживление в секторе нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По ее мнению, активизация покупателей в сырье отодвинула на второй план весь спилок негативных для рубля индикаторов

«Весь день рублевые пары балансировали вблизи уровней открытия, поскольку никаких особенных новостей и катализаторов не появлялось. Но как только активизировались сырьевые «быки», российская валюта получила поддержку с этой стороны», — пояснила Бодрова.

Скорее всего, текущие движения не станут долговременными: нефть сейчас дорожает на том же факторе, на котором дешевела ранее. После паузы инвесторы смогут вернуться к плавным покупкам пары доллар/рубль.

«Цель на 60,50 руб./USD по-прежнему актуальна. Фактор приближающихся выходных снимет лишнюю напряженность с валютных пар», — считает эксперт.

Добавим, 17 ноября доллар США стоит 59,48 (-0,3%). Евро оценивается в 70,18 руб. (-0,1%).

Официальные курсы ЦБ РФ на выходные (18−19 ноября) и понедельник, 20 ноября, составляют 59,63 руб. за американскую валюту и 70,36 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 35 и 34 копейки соответственно.

Читайте также: Рубль начнет отыгрывать потери у доллара и евро