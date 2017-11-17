Москва, 17 ноября, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий численность Вооруженных сил России. Соответствующий документ опубликован 17 ноября на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Штатная численность вооруженных сил составила 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Документ признает утратившим силу предыдущие указы об установлении штатной численности Вооруженных сил.

Указ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2017 года был опубликован рейтинг сильнейших армий мира на портале Global Firepower. Согласно рейтингу, Россия заняла второе место после США. На третьем месте оказались Вооруженные силы Китая.