Москва, 17 ноября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. К концу текущей недели российский рубль стабилизировался к основным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Доллару не удалось надолго задержаться выше уровня в 60 рублей. При этом, несмотря на снижение нефтяных цен на 1−2%, рубль отыграл у доллара 50 копеек и закрепился в районе 59,50−59,60 за доллар.

«Конечно, этому способствует налоговый период, который начнется со следующей недели. Однако не следует забывать, что в целом ослабление рубля на 4−5% на фоне укрепления нефти на 6−8% за последние несколько недель является аномалией.

Причины данного явления нужно искать в сезонности, в избытке ликвидносити, в относительно больших выплатах по внешним долгам, в угрозе новых санкций со стороны США», — пояснил Богданов.

Очевидно, что кто-то из крупных спекулянтов решил этот «букет» использовать для игры на понижение российской валюты. Понятно, что при текущей конъюнктуре долго играть в эти игры сложно. Нефть все-таки стоит не $40 долларов за баррель, а $60 с лишним. При таких ценах на нефть справедливые уровни рубля находятся в районе 50 рублей за доллар, отметил он.

«Поэтому можно предположить, что уже в скором времени рубль начнет постепенно отыгрывать потери у доллара и евро. Хотя периодически можно будет наблюдать попытки некоторых игроков снова затащить американский доллар к уровню 60 рублей, видимо, в этом есть еще некий субъективный интерес», — полагает эксперт.

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