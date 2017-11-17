Санкт-Петербург, 17 ноября, 2017, 16:37 — ИА Регнум. В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума в Эрмитажном театре показали спектакль-балет «Жар-птица» французского балетмейстера Режиса Обадиа — руководителя Национального Хореографического Центра в Гавре и художественного руководителя Национального Центра Современного танца в Анже.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван-царевич

Дарья Драй ИА REGNUM Французский хореограф Режис Обадиа

Хореограф и театральный режиссер Режис Обадиа, известный как создатель жанра video dance (фильмы «Комната», «Объятия», «Свадьба» и другие), посвятил свою новую работу мэтру русской музыкальной школы Игорю Стравинскому, написавшему музыку для этого балета, премьера которого состоялась в Париже в 1910 году.

Это уже не первый опыт Обадиа в Петербурге: в 2016 году он представил на Культурном форуме спектакль-балет «Репетируя Прокофьева: сказ про то, как шут семерых шутов перешутил».

В 2004 году за постановку спектакля «Идиот» на сцене Российского академического молодежного театра Режис Обадиа получил театральную премию «Чайка». В том же году его спектакль «Весна священная» стал лауреатом «Золотой маски» в номинации «Современный танец», а затем — визитной карточкой «Балета Москва».

Труппу балета «Жар-птица» (в постановке Режиса Обадиа), мировая премьера которого прошла в Петербурге, составили выпускники лучших хореографических школ России.

Художественный руководитель постановки — Елизавета Вергасова, продюсер — Евгения Водзуми, художник по костюмам — Елена Супрун, ассистент хореографа — Дженифер Дюбрей. Кокошники в авторском исполнении — Любовь Михалева.

Напомним, в либретто «Жар-птицы» выдающийся хореограф Михаил Фокин, работавший в тесном контакте со Стравинским, соединил несколько русских народных сказок.