Москва, 17 ноября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Период стабилизации закончился, и российская экономика входит в зону риска, считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Об этом он заявил 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что промышленное производство в РФ начало сбавлять темпы роста: бизнесмены озабочены тем, как сбыть массу товаров, произведённых в расчёте на бурный спрос, на деле обернувшийся сокращением потребления.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Всплеск промышленного производства и общеэкономическая активность были у нас связаны с созданием целого ряда новых предприятий в сырьевой сфере и сфере первичной переработки, — напомнил Колташов. — Теперь этот процесс, похоже, завершился. При этом потребитель как был угнетённым, так и остался. Активизация кредитования оказалась довольно слабой, учитывая, что Центробанк снижает ключевую ставку очень медленно. Потребление не получило стимулов».

По мнению Колташова, сегодня российская экономика близка к концу периода стабилизации, который имел место в 2016 и 2017 годах, и находится в довольно рискованной зоне.

«Есть опасения, что российская экономика закончит стабилизацию очень скоро, — предположил экономист. — Есть также ожидание новых увольнений осенью и зимой. Уже прошли сокращения в сфере науки и образования. Заложенное же на будущий год сокращение социальных расходов грозит привести к сокращению активизации экономики. За этим может последовать серьёзное ухудшение ситуации на рынке труда даже при нынешних низких зарплатах».

При этом он напомнил, что война санкций и контрсанкций фактически вернула российскую экономику к протекционизму, несмотря на ту парадоксальную ситуацию, что проводниками этой политики выступили люди, истово исповедующие принципы свободной и открытой торговли.

Кроме того, он отметил, что сейчас РФ было бы выгодно приостановить своё членство в ВТО, не выходя из этой организации официально, дабы не платить разного рода компенсаций и неустоек.

Напомним, что законопроект о выходе России из ВТО 17 ноября внесли в Госдуму депутаты от фракции КПРФ. Парламентарии обосновали свою позицию тем, что от вступления в эту организацию экономика РФ понесла большие убытки. По данным аналитического центра ВТО-информ, потери по добавленной стоимости в целом по экономике страны к 2020 году за восемь лет членства в ВТО составят 12—14 трлн рублей.

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