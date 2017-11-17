Москва, 17 ноября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Основные параметры госсметы на 2018 год остаются неизменными: бюджет будет рассчитан на среднегодовой цене одного доллара в 64,7 рубля и среднегодовой цены одного барреля нефти марки Urals в 43,8 доллара. Доходы госказны в 2018 году вырастут до 15,257 трлн рублей, а расходы до 16,529 трлн рублей. Дефицит госказны сократится до 1,27 трлн рублей (1,37% ВВП).

Уравнивание МРОТ и прожиточного минимума

Одним из нововведений федерального бюджета на 2018−2020 годы стало финансирование уравнивания размера минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. По расчетам Минфина, в 2018 году на эти цели уйдет 4,4 млрд рублей. При этом, как уточнили в профильном комитете Госдумы, в 2019 году на эти цели уйдет 16,3 млрд рублей, а в 2020 году — 19,2 млрд рублей.

Из-за такой инициативы проект госбюджета помимо фракции «Единой России» также поддержала фракция ЛДПР, которая обычно голосует против правительственных вариантов госсметы, рассказал журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

«Впервые за 15 лет принято решение о приведении в соответствие минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Фракция ЛДПР на протяжении 15 лет практически каждый год вносила законопроекты, которые бы позволили решить этот вопрос. Впервые в данном законе о бюджете на 2018 год мы видим его решение», — объяснил позицию фракции Катасонов.

Поддержали, но не всё

На решение фракции ЛДПР поддержать принятие проекта федерального бюджета также повлиял тот факт, что впервые за пять лет госсмета предлагает индексацию зарплат для работников бюджетной сферы.

«Мы видим, что, наконец, идет индексация, причем на уровень выше инфляции, наших бюджетников и наших военных, где довольствие тоже не индексировалось», — рассказал первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

Вместе с тем, по его словам, фракция ЛДПР направляла в профильный комитет ряд других поправок, но за их принятие не проголосовало большинство депутатов.

«Поправки, которые, на наш взгляд, концептуальны для бюджета — поддержка социального направления, поддержка молодых семей, дополнительное выделение средств на материнский капитал, — сегодня не нашли поддержки», — отметил Катасонов.

Впрочем, это не помешало фракции ЛДПР проголосовать за принятие законопроекта во втором чтении.

Бюджет без цели

Между тем две другие фракции Госдумы отказались голосовать за представленный вариант госсметы на ближайшую трехлетку. Так, по словам первого зампредседателя фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаила Емельянова, документ не решает основные задачи, которые сегодня стоят перед государством.

«Бюджет откровенно плохой. В бюджете не просматривается цель экономического развития. Он не ставит целью повышения благосостояния людей, это бюджет экономической стагнации и падения реальных доходов населения», — отметил Емельянов.

Коллеги Емельянова по фракции направили свои предложения поправок документа ко второму чтению. Так, они предлагали увеличить расходы на материнский капитал, провести индексацию пенсий работающим пенсионерам, а также увеличить материальную помощь людям, которые взяли ипотеку. Профинансировать такие изменения предполагалось за счет сокращения размера отчислений в Резервный фонд, а также отмены резервирования средств для стимулирования труда чиновников.

«Наши предложения бюджета сбалансированы. Мы предлагали увеличить по отдельным статьям расходы совокупно на 273,5 млрд рублей, и ровно на 273,5 млрд рублей мы предлагаем сократить расходы по другим статьям. Никакого популизма, никакого печатного станка, никакой инфляции», — подчеркнул Емельянов.

Свои поправки к проекту госбюджета подготовили и во фракции КПРФ. Так, по словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Казанкова (КПРФ), фракция не согласилась с выделением средств на сельское хозяйство.

«На 2018 год мы сначала убрали эту сумму для сельского хозяйство. — 20 млрд, а теперь даем. Действительно, люди рады. Но больше денег село не получит — оно получит столько, сколько в 2017 году. Деньги выделяем на перевозку зерна РЖД, а не на поддержку товаропроизводителей. Многие селяне этих денег даже не увидят, потому что они услугами РЖД никогда не пользовались. Лучше бы дали деньги для селян на погашение кредитов, которые они не могут выплатить», — предлагал Казанков.

В целом перераспределили

В ходе пленарного заседания глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») сообщил, что в общей сложности в комитет поступило 586 поправок в документ ко второму чтению, 406 из которых депутаты поддержали.

«Только на 2018 год было предложено перераспределить почти 1 трлн рублей. 700 млрд рублей — в рамках 2019 года, 800 млрд рублей — в рамках 2020 года. Это очень существенный объем в рамках бюджета», — рассказал Макаров.

Депутаты распределили бюджетные средства по наиболее приоритетным направлениям. Так, по словам Макарова, важнейшей составной частью бюджета на ближайшую трехлетку стало распределение межбюджетных трансфертов.

«Впервые в истории бюджетного процесса страны все трансферты, все средства, которые получат региональные бюджеты, предлагается распределить в рамках закона о бюджете. То есть регионы уже сегодня увидят, на какую помощь они могут рассчитывать из центра, они могут планировать свой бюджет, они могут вести нормально свой бюджетный процесс», — рассказал Макаров.

Речь идет о распределении средств между регионами, которое в рамках работы документа ко второму чтению одобрила Трехсторонняя комиссия Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ по межбюджетным отношениям.

Так, на поддержку сбалансированности бюджетов субъектов РФ в 2018 году будет распределено более 100 млрд рублей дотаций. Половина средств (50 млрд рублей) будет направлена в регионы, которые испытывают наибольшие трудности с повышением зарплат бюджетников по указу президента. Вторая половина дотаций уйдет на сбалансированность финансирования дефицитов региональных бюджетов.

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Сельское хозяйство в ближайшие три года получит по 20 млрд рублей, которые уйдут на обеспечение развития отрасли в рамках программы импортозамещения. Таким образом, финансирование АПК в 2018—2020 годах сохранится на уровне 2017 года.

На программу по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волга депутаты смогли выделить по 1 млрд рублей ежегодно. Таким образом, в 2018 году на эти цели уйдет 910 млн рублей, в 2019 году — 1,25 млрд рублей, а в 2020 году — чуть менее 1 млрд рублей.

Кроме того, ко второму чтению профильный комитет также смог выделить дополнительные средства на обеспечение социально-экономического развития Сахалинской области. Согласно принятым поправкам, регион получит 16,8 млрд рублей из 33,7 млрд рублей, выделяемых на развитие Дальнего Востока.

На образование в 2018 году будет направлено на 10,4 млрд рублей больше, чем планировалось изначально. Еще 7,9 млрд рублей дополнительных средств будет выделено на здравоохранение, которые пойдут на закупку медицинских препаратов. Дополнительные 5 млрд рублей в год будут выделяться на программу по подключению к интернету медицинских организаций.