Магас, 17 ноября, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Имам мечети в Насыр-Корте Хамзат Чумаков оказался в поле зрения правоохранителей. В доме у него вчера, 16 ноября, прошли обыски. Причина внимания к нему силовиков неизвестна. Обыски были проведены также и в домовладении родного брата имама — Ибрагима Чумакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщение об обысках размещено на странице религиозного деятеля в Facebook. В тексте поста проведенные оперативные мероприятия в доме имама и его брата названы провокацией.

«Мы помним, сколько раз наша власть, и эти силовики обращались к Хамзату по разным ситуациям, с просьбой успокоить молодежь, предотвратить митинги и т.д. И сколько раз эта молодежь прислушивалась его мнения. Вместо того, чтобы делать провокации против имама и его окружения и проводить обыски вам лучше было раскрыть хоть одно преступление которое было совершено против нашего имама, впоследствии чего он стал инвалидом (орфография и пунктуация сохранены — ред. ИА REGNUM )», — пишут защитники имама.

О имаме Хамзатове в сообщении говорится как о человеке, который призывает к миру и спокойствию, выступает против коррупции и «призывает не убивать людей и не проливать кровь». Авторы поста заявляют, что «провокации против имама нужны тем, кто хочет дестабилизации в республике».

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Как сообщало ИА REGNUM, имам мечети в округе Насыр-Корт в городе Назрани Хамзат Чумаков перенес уже три покушения. Первое было совершено в 2010 году. При подрыве автомобиля проповедник получил тяжелые ранения и потерял ногу. В марте 2016 года возле мечети была взорвана машина, начиненная взрывчаткой. Проезжавший мимо в своем «Мерседесе» Чумаков не пострадал, но были ранены четыре прихожанина мечети.

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В октябре 2017 года ФСБ сообщило о предотвращении третьего покушения на имама Чумакова. Теракт должен был состояться в пятницу после коллективной молитвы. Двоих из четырех организаторов покушения удалось задержать, однако скрылся главарь группы. Злоумышленники планировали подорвать автомобиль, начинив его взрывчаткой.

Люди из окружения имама считают, что Хамзата Чумакова пытаются устранить из-за большой его популярности среди верующих. Представители правоохранительных органов также высказывали мнение, что кому-то не нравится, что имам в своих проповедях раскрывает истинное лицо ваххабитских идеологов и призывает избегать контактов с представителями вооруженного подполья.

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Напомним, вокруг имама центральной мечети в Насыр-Корте Хамзата Чумакова разыгрался серьезный конфликт в марте 2015 года. Поводом для него стало объявление имамом своего решения об отказе от обеденных молитв. Недовольные таким решением обратились к муфтию Ингушетии Исе-хаджи Хамхоеву. Мечеть хотели закрыть. Противостояние между сторонниками Чумакова и защитниками муфтия едва не дошло до кровопролития, в ход уже было пущено оружие, однако властям региона тогда удалось остановить конфликт.