Москва, 17 ноября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Аварии пассажирских автобусов уже становятся привычным явлением. Меняются города, численность погибших и раненых — но причины те же: невнимательность водителей, состояние их и транспорта, пренебрежение правилами — всё это усугубляется в условиях непогоды и плохих дорог. Так, вчера, 16 ноября, в тёмное время суток на 74-м км трассы Р-173 в Килемарской районе Марий Эл микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом КамАЗ с прицепом. Известно, что в общей сложности 15 из 19 находившихся в микроавтобусе человек погибли, 13 — на месте, один — в больнице и один — при перевозке с места аварии. Автобус ехал по маршруту Йошкар-Ола — Юрино, попал в сильный снегопад, хотя указанный участок трассы был дважды обработан песчано-соляной смесью. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу для совершения обгона, но не успел закончить маневр и вернуться на свою полосу.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Как бы то ни было, а крупных аварий, в которых одномоментно погибают десятки людей, год от года меньше не становится. Автокатастрофы с участием автобусов, в которых не только пострадали, но и погибли люди в 2017 году, в обзоре ИА REGNUM.

4 января на 240-м км федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский произошло столкновение двух автобусов, грузовой «Газели» и легкового автомобиля Audi Q7. В результате аварии трое человек погибли, 29 граждан пострадали, 16 — были госпитализированы после аварии.

14 января в Лахденпохском районе Карелии на федеральной трассе произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще двое были госпитализированы в районную больницу. Авария произошла на 236-м км автодороги «Сортавала» у поселка Кортела. Сообщалось, что водитель экскурсионного автобуса МАН, который двигался по маршруту Санкт-Петербург — Рускеала, не справился с управлением, в результате транспортное средство перевернулось набок.

26 января на подъезде к городу Тосно в Ленинградской области в результате аварии с участием маршрутки и легкового автомобиля погибла женщина — пассажир легкового автомобиля, пострадали четыре человека — трое взрослых и один ребенок. Осложнение дорожной обстановки, вызванное внезапным потеплением, сопровождавшимся ледяным дождем, стало причиной 86 ДТП только в Пушкинском районе Петербурга с 17:00.

Tert.am Снег на дороге

1 февраля утром на 127-м километре автодороги Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая водитель автомобиля ВАЗ-2106, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус Iveco, который ехал по маршруту Кимовск — Тула. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, четверо получили ранения различной степени тяжести.

11 февраля в Становлянском районе Липецкой области столкнулись пассажирский автобус «Сетра» и легковой автомобиль ВАЗ 2114. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли, еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

26 февраля на 37-м км автодороги Минеральные Воды — Кисловодск столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с туристами. Водитель легкового автомобиля KIA Spectra не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате инцидента погиб один человек, еще трое пострадали.

3 марта в районе 11-го км Балаклавского шоссе в Севастополе произошла авария с участием грузового микроавтобуса Mercedes и маршрутного автобуса Higer. Водитель фургона от полученных травм скончался, водитель автобуса госпитализирован. Пассажиры, находившиеся на момент аварии в автобусе, не пострадали.

16 марта в 08:50 на 16-м км автодороги Выборг — Брусничное вблизи границы с Финляндией водитель, управлявший автобусом, не справился с управлением. После этого автобус вылетел за пределы проезжей части в кювет и перевернулся. Всего в салоне находилось 30 человек. Три человека погибли, около 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

26 марта в Заиграевском районе Бурятии 26-летняя водитель легкового автомобиля Infiniti не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство было вынесено на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с движущимся микроавтобусом, следовавшим по маршруту Новоильинск — Улан-Удэ. Водители обоих транспортных средств скончались на месте. 11 пассажиров автобуса, в числе которых два мальчика трех и четырех лет, с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

27 марта на 7-м километре автодороги Санкт-Петербург — поселок им. Свердлова в районе Невского лесопарка произошло столкновение двух маршруток марки ПАЗ. Водитель автобуса, который ехал без пассажиров, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с транспортным средством, в салоне которого находились пассажиры. Изначально сообщалось о троих пострадавших, позднее за медицинской помощью обратились еще 11 человек, а водитель, который вез пассажиров, скончался в больнице.

2 апреля в Кургане автомобиль ВАЗ-21 099, двигаясь на красный сигнал светофора, на перекрестке врезался в автобус ПАЗ-32 054. От удара пассажирский автобус перевернулся набок. Один человек погиб, пятеро пострадали. Очевидцы происшествия утверждали, что водитель легковушки был нетрезв.

6 апреля под Рязанью два человека погибли и 31 получил ранения в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Авария произошла около полуночи на 215-м километре федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе. Столкнулись двигавшиеся во встречном направлении автобус «Москва — Элиста» и фура марки MAN. Столкновение автобуса и фуры могло произойти вследствие того, что водитель грузового автомобиля уснул за рулём или пошёл на обгон, отмечали в региональном управлении МВД. По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

19 апреля в Махачкале водитель джипа «Тойота Ленд Крузер» сбил пешехода и протаранил пассажирскую «Газель». С места происшествия виновник скрылся. В результате аварии погиб один человек, 12 — пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В аварии погиб один человек, 12 — получили различные ранения. Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ «Оставление в опасности» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека».

Скриншот страницы ntv.ru Авария на дороге

9 июня в Заокском районе Тулы произошла авария с участием рейсового автобуса, следовавшего из Орла в Москву, а также двух микроавтобусов. Предварительно было установлено, что автобус Mercedes, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся с двумя припаркованными на обочине микроавтобусами Mercedes Sprinter. На момент аварии в автобусе находились 18 человек, в том числе два водителя, в одном из микроавтобусов — 11, во втором — шесть человек. В результате аварии четыре женщины, находящихся в одном из микроавтобусов, погибли на месте, еще пять человек — четыре женщины и мужчина — госпитализированы с различными травмами. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

11 июня в Забайкальском крае попал в ДТП автобус с пассажирами. Авария произошла на 702-м км трассы «Байкал» в селе Хохотуй. Автобус марки KIA выехал на обочину и перевернулся. Погибли 12 человек. Порядка 40 человек получили ранения. Состояние 34 пострадавших оценивалось как тяжелое и крайне тяжелое. По факту ДТП Следственный комитет РФ проводил проверку.

16 июня около 11:30 на трассе Матвеев Курган — село Авило-Успенское произошло столкновение двух пассажирских рейсовых автобусов. В результате аварии четыре человека погибли, 30 травмированы и ранены. По факту автокатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Главным фигурантом по делу проходит 56-летний водитель автобуса ПАЗ, курсировавшего по внутрирайонному маршруту. Следователи полагают, что он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом «Гринбург», возвращавшимся с пассажирами из Донбасса.

2 июля пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Самара — Ижевск, в девяти километрах от Заинска в Татарии столкнулся с автомобилем «КамАЗ, буксировавшим на жёсткой связке ещё один грузовик. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По сути, люди оказались в огненной ловушке: автобус опрокинулся на правый бок, в результате чего двери оказались заблокированы. В ДТП погибли 14 человек, в том числе два ребёнка. Ранения получили ещё 15 человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек. Уголовное дело возбуждено только по факту самого ДТП — по ч. 5 ст 264 УК РФ5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие смерть двух и более лиц»).

17 июля возле села Нины в Ставропольском крае автомобиль ВАЗ 2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Неоплан», который совершал частный рейс по маршруту Кизляр — Пятигорск. В нем находилось 27 пассажиров и два водителя. Водитель «десятки» и пассажир «Неоплана» погибли на месте. В ГИБДД считают, что водитель «десятки» устал за рулем и уснул. Других видимых причин его маневра на встречку не было. В больницы было доставлено 25 пострадавших.

19 июля при столкновении маршрутки и грузового автомобиля под Пятигорском погибли три человека, ещё трое получили травмы. По данным региональной дорожной полиции, водитель КамАЗа, который перевозил мусор, не пропустил маршрутную «Газель». В салоне маршрутки находились 15 человек. Трое пассажиров скончались от полученных травм, остальные пострадавшие госпитализированы в больницу.

Скриншот страницы ntv.ru Авария на дороге

25 августа в Керченский пролив упал автобус, перевозивший вахтовиков предприятия «Таманьнефтегаз». В транспортном средстве находилось более 50 человек. 33 пассажира удалось спасти, 17 были признаны погибшими в день аварии. Позднее спасатели обнаружили и подняли из воды тело 18-го погибшего. Также спасатели обнаружили и подняли на поверхность сам злополучный автобус. Следствие возбудило два уголовных дела. Водитель автобуса, который выжил в ДТП, и индивидуальный предприниматель, предоставивший автобус «Таманьнефтегазу», арестованы. Причиной аварии Ространснадзор назвал неисправные тормоза.

19 сентября в Партизанске Приморского края 35-летний водитель иномарки Kia Forte двигался в сторону Магистральной, однако по какой-то причине вылетел на встречную полосу, где врезался в автобус ПАЗ. От полученных во время столкновения травм погибли водитель иномарки и его 38-летний пассажир. С места ДТП на амбулаторное лечение были направлены девять пассажиров автобуса — все они мужчины в возрасте от 35 до 56 лет. По данным полиции, водитель легковушки в августе 2017 года был на 18 месяцев лишён права управления транспортным средством.

22 сентября под Калининградом легковой автомобиль марки Mercedes столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Столкновение было лобовым. В результате ДТП погибли семь пассажиров маршрутки, ещё девять человек получили ранения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие смерть двух и более лиц»).

26 сентября авария с экскурсионным автобусом произошла на трассе М-4 «Дон» в районе города Горячий Ключ. Водитель автобуса King Long, перевозившего паломников из Республики Абхазия в Нижний Новгород, столкнулся с грузовым автомобилем МАН, перевозившим гравий. В результате ДТП погибли шесть человек, ещё один пострадавший скончался позднее в приёмном отделении больницы. С места происшествия госпитализировали 19 человек, 10 из которых находились в тяжелом состоянии. По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

6 октября поезд «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» столкнулся с пассажирским автобусом, заполненным людьми. Трагедия произошла в районе железнодорожной станции Покров во Владимирской области. В автобусе в момент столкновения находились 56 человек. Причиной гибели людей стала техническая неисправность автобуса, двигатель которого заглох на железнодорожном переезде. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе трое детей. После ДТП транспортной прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что пассажирами столкнувшегося с поездом автобуса Mercedes были незаконные мигранты из Узбекистана. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 322.1 УК России «Организация незаконной миграции».

6 октября на автодороге «Обход города Коломны» возле деревни Лукерьино в Подмосковье перевернулся пассажирский автобус MAN, следовавший по маршруту Москва — Озёры. Отмечалось, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автобус опрокинулся в кювет. Погибли пять человек, ещё 25 пассажиров, в том числе четырёхлетний ребенок, госпитализированы с травмами различными степенями тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

27 октября недалеко от села Ыб на 735-м километре трассы Чебоксары — Сыктывкар грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся со школьным автобусом. Смертельные травмы получили водитель школьного автобуса и двое взрослых-сопровождающих. Одна девочка была госпитализирована с травмой головы. Четвертый погибший — водитель КамАЗа.

16 ноября на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск столкнулись микроавтобус и лесовоз. По последним данным, число погибших достигло 15 человек, пятеро пострадавших госпитализированы. По факту ДТП начата доследственная проверка, которую инициировал Следственный комитет РФ.