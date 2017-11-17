Якутск, 17 ноября, 2017, 03:50 — ИА Регнум. На встрече с и.о. секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком глава Якутии Егор Борисов проинформировал о положительной динамике основных социально-экономических показателей региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА, Мария Васильева Андрей Турчак и Егор Борисов

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«Наблюдается рост валового регионального продукта, инвестиций в экономику. Растут показатели рождаемости, сокращается смертность. За последние 15 лет Якутия показывает естественный прирост населения, увеличивается средняя продолжительность жизни населения. Все социальные обязательства выполняются в полном объёме», — сказал Борисов.

Как ожидается, валовой региональный продукт в 2017 году составит 862 млрд рублей с ростом на 3,1% к прошлому году, при этом индекс промышленного производства ожидается на уровне 103,9%.

Андрей Турчак поблагодарил главу Якутии за усилия по поддержке малоимущих слоёв населения, исполнению «майских указов» президента РФ Владимира Путина в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы.

Он отметил, что в Якутии успешно реализуются многие партийные проекты, связанные с культурой, детским спортом, благоустройством городской среды, строительством детских садов, особенно выделив проект «Здоровье — детям», в рамках которого в ближайшее время будет сдан перинатальный центр, являющийся магистральным для решения демографической задачи.

«Республика динамично развивается. В Якутии развивается целый ряд социальных инфраструктурных проектов. В столице республики заканчивается строительство крупного перинатального центра. Это действительно очень важное направление для сбережения населения — задача, которую ставит перед нами президент России Владимир Путин», — сказал Андрей Турчак.

В свою очередь Егор Борисов отметил, что по поручению президента РФ скоро будет сдан ещё один крупный проект — Якутская ГРЭС-2, призванный обеспечить энергетическую безопасность всей Центральной Якутии. В октябре введён мультимедийный исторический парк «Россия — Моя История», — напомнил глава республики.

Напомним, что поездки в регионы и.о. секретаря Генсовета партии «Единая Россия» начал с Якутии.