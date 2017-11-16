Турчак: партпроекты «Единой России» доказали свою эффективность в Якутии

Якутск, , 11:39 — REGNUM Серию региональных рабочих поездок и.о. секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак начал с Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 16 ноября, в Якутске прошла его встреча с секретарями и руководителями исполкомов партийных региональных отделений Дальневосточного федерального округа, а также представителями «Молодой Гвардии Единой России», руководителями межрегиональных координационных советов и их заместителями.

«Сегодня мы обсудили тему подготовки к Съезду партии, который состоится 22−23 декабря, обсудили его смысловое содержание, кадровые решения, которые связаны с ротацией Генсовета, с реорганизацией региональных МКС в привязке к границам федеральных округов. Таким образом, появится дальневосточный МКС, который объединит все территории ДФО», — заявил Турчак журналистам.

Кроме того, на совещании обсуждались новые подходы к проведению внутрипартийного предварительного голосования. По словам Турчака, будет выбрана первая модель проведения предварительного голосования с целью обеспечения его максимальной открытости и привлечения наибольшего количества людей к процедуре отбора кандидатов.

Темой совещания стала реализация партпроектов в Якутии.

«Безусловно продолжат работу те проекты, которые доказали свою эффективность в республике. Партпроект «Городская среда», проекты, связанные с театрами, сельскими ДК. Проект «Здоровье — детям», в рамках которого в ближайшее время будет сдан перинатальный центр, являющегося магистральным для решения демографической задачи. Такие же проекты реализуются и в других регионах Дальнего Востока, поэтому наша задача в рамках федерального бюджета, который принимается на 2018 и плановый период 2019—2020 гг., обеспечить этим партийным проектам необходимую финансовую поддержку для их дальнейшей работы», — подчеркнул и.о. секретаря Генсовета.

Говоря о работе Якутского отделения партии, Турчак отметил, что оно доказало свою эффективность.

«В марте предстоит крупная избирательная кампания — выборы президента России, а в сентябре — выборы в республике, поэтому завтра мы будем встречаться непосредственно с активом Якутского отделения партии и обсуждать предметно подготовку к сентябрьской избирательной кампании», — рассказал он.

Турчак отметил, что развитию Дальнего Востока большое внимание уделяют президент РФ Владимир Путин и правительство РФ.

«Партия также не должна оставаться в стороне», — считает и.о. секретаря Генсовета «Единой России».