Вашингтон, 17 ноября, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Расходы в размере $350 млн для предоставления помощи Украине одобрены Сенатом американского конгресса, сообщили в пресс-службе украинского посольство в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Сенат США одобрил проект закона о «Бюджете США на 2018 на нужды национальной обороны», содержащий разрешение на выделение $350 млн для предоставления помощи Украине, — говорится в сообщении. — Таким образом, Конгресс завершил процедуру принятия указанного документа, который отныне направляется на подпись президенту США».

Согласно проекту бюджета, Киеву будут выделены средства на летальное оружие «оборонного характера». В целом американская поддержка Украины будет усилена.

Уточняется, что бюджетом Пентагона предусмотрены средства на нужды реабилитации в медицинских учреждениях США раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере. Кроме того, в документе сказано, что США могут оказать помощь в усилении способности украинских воздушных и военно-морских сил.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», — уточняется в документе.

Напомним, процедура утверждения бюджета Пентагона прошла на сегодняшний день две инстанции — Палату Представителей Конгресса США и американский сенат. Следующая стадия — подписание бюджета президентом Соединенных Штатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты нижней палаты американского парламента проголосовали за бюджет Пентагона в $696,5 млрд 15 ноября. 17 ноября бюджет одобрил Сенат. Таким образом, весь конгресс утвердил оборонные расходы на новый финансовый год.