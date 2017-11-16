Москва, 17 ноября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, Госдума рассмотрит во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2018−2020 годы, сообщает ИА REGNUM. Главный финансовый документ страны был существенно доработан.

Полина Волхова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Госбюджет на ближайшие три года рассчитан по прогнозу социально-экономического развития от Минфина РФ. По этим данным, средняя цена одного доллара в 2018 году составит 64,7 рубля, а к 2020 году поднимется до 68 рублей. При этом среднегодовая стоимость одного барреля нефти марки Urals в 2018 году, по расчетам Минфина, составит 43,8 доллара.

Доходы и расходы федерального бюджета в 2018 году возрастут. Так, в госказну поступит 15,257 трлн рублей. Это на 537,5 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Расходы федеральных средств вырастут на 199,2 млрд рублей и составят 16,529 трлн рублей. Таким образом, дефицит госказны сократится до 1,27 трлн рублей (1,37% ВВП). Как ранее утверждал глава Минфина РФ Антон Силуанов, этот показатель будет минимальным за последние несколько лет.

Поддержка сельского хозяйства и экологии

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам доработал законопроект, перераспределив средства по приоритетным направлениям. Так, депутаты фракции «Единая Россия» предлагают увеличить господдержку АПК на 20 млрд рублей, чтобы сохранить ее на уровне 2017 года в течение ближайших трех лет. В эти средства также входит более 11 млрд рублей, которые пойдут на ускоренное развитие сельского хозяйства в рамках импортозамещения.

Дополнительные 4,3 млрд рублей в 2018 году депутаты смогли выделить на развитие лесного хозяйства, а также вопросы экологии.

Уравнивание МРОТ и прожиточного минимума

При расчете госбюджета на 2018−2020 годы Минфин РФ исходил из распоряжения президента РФ Владимира Путина приравнять размер минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму. На эти цели, по расчетам правительства, в 2018 году уйдет 4,4 млрд рублей.

В тексте документа ко второму чтению правительство уточнило, что на реализацию поручения президента в 2019 году будет направлено 16,3 млрд рублей, а в 2020 году — 19,2 млрд рублей.

Саратов и Шереметьево

Порядка 1 млрд рублей профильный комитет в 2018 году перенаправит на строительство аэропорта в Саратове. Предполагалось, что эти средства город получит в 2020 году, но профильный комитет одобрил предложение главы комитета Госдумы по строительству и транспорту Евгения Москвичева («Единая Россия») о выделении этих средств на строительство аэропорта в 2018 году.

Дополнительные ассигнования также получит и московский аэропорт Шереметьево. На строительство новой взлетно-посадочной полосы в 2018 году предлагается направить более 1,5 млрд рублей.

Арктика, Волга и Сахалин

Ко второму чтению профильный комитет существенно уменьшил объем средств, которые пойдут на социально-экономическое развитие Арктики. В первоначальной версии госсметы предполагалось, что на эти цели в 2018 году будет выделено 791,9 млн рублей. Текущий вариант документа прописывает направление на эти цели всего 159,8 млн рублей.

Однако депутаты смогли перераспределить часть средств из закрытых статей бюджета на программу по сохранению и предотвращению загрязнения Волги. Так, в 2018 году на эти цели уйдет 910 млн рублей, в 2019 году — 1,25 млрд рублей, а в 2020 году — чуть менее 1 млрд рублей.

«Эти средства предлагается распределить по тем приоритетам, которые нужны для начала этой работы. Мы понимаем, что программа огромная и требующая огромных ресурсов, но эти средства необходимы для того, чтобы эту программу запустить», — рассказывал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Дополнительные ассигнования будут направлены и на социально-экономическое развитие Сахалинской области. Так, на развитие региона в 2018 году будет направлено 16,8 млрд рублей из 33,7 млрд рублей, выделяемых на развитие Дальнего Востока.

Образование и здравоохранение

На образование в 2018 году будет направлено на 10,4 млрд рублей больше, чем планировалось изначально. Еще 7,9 млрд рублей дополнительных средств будет выделено на здравоохранение.

Кроме того, почти на 5 млрд рублей будет увеличено финансирование программы по подключению к интернету медицинских организаций, реализовать которую поручил президент РФ Владимир Путин. Так, в 2018 году на эти цели уйдет 17,4 млрд рублей, в 2019 году — 17,1 млрд рублей, а в 2020 году — 14,5 млрд рублей.

Чиновники и РЖД

Одним из приоритетных направлений, на которое профильный комитет также перенаправил средства в рамках работы над документом ко второму чтению, стала выплата единовременной субсидии для приобретения жилых помещений федеральными госслужащими. Финансирование этого направления в 2018 году будет увеличено на 3,16 млрд рублей.

Кроме того, правительство также предложило депутатам прописать особые условия выплат в уставной капитал ОАО «РЖД» в городе Москве. Так, на эти цели правительство сможет перенаправить 5,25 млрд рублей, но при условии, что в госбюджет в полном объеме поступят налоги из бюджета Москвы. Предполагается, что дополнительные средства будут использованы на модернизацию Киевского направления Московской железной дороги.

Как рассказал в ходе заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») при принятии проекта федерального бюджета во втором чтении сегодня, 17 ноября, депутаты планируют рассмотреть его в окончательном, третьем чтении 24 ноября.