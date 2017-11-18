Москва, 18 ноября, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Предложение с американской стороны проекта по нормализации американо-японских отношений 26 ноября 1941 года могло стать, по мысли составителей, началом умиротворения Японии и нормализации во всем Тихоокеанском регионе. Могло, но не стало. Буквально через 10 дней японское нападение на Пёрл-Харбор поставило жирную точку в мирных переговорах и положило начало японо-американской войне. О причинах произошедшего рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Атака на Пёрл-Харбор. 1941

Если рассматривать «ноту Хэлла», содержащую предложение японскому правительству со стороны американцев, то следует признать теоретическую допустимость ее положений для Токио. Япония по условиям договора вполне могла бы продолжать мирное развитие и необходимую капиталистическую конкуренцию в Тихоокеанском регионе. Но психологически для тех, кто заправлял тогда японской внешней политикой, эта нота была совершенно неприемлема.

Мало того, в Токио японское верховное командование восприняло «ноту Хэлла» с энтузиазмом, назвав ее даже милостью небес. Теперь для коварного нападения на США, задуманного заранее, появлялся как бы законный повод, состоявший в «американском» ультиматуме. Японские милитаристы не могли переступить через уже достигнутые успехи агрессии и оккупации; как сказал японский министр Того, «если мы примем их нынешнее предложение, международные позиции нашей Империи падут до уровня ниже, чем они были перед началом Маньчжурского инцидента». То есть Японии предлагалось отменить все свои завоевания за последние годы, начиная с захвата Маньчжурии в 1931 году.

На что же рассчитывали США, подавая «ноту Хэлла» в конце ноября 1941 года? Читайте в статье: Что стало спусковым крючком войны на Тихом океане

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