Москва, 16 ноября, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Центробанк РФ будет постепенно снижать показатель ключевой ставки до уровня 6—7%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения денежно-кредитной политики РФ в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Мы будем снижать ключевую ставку постепенно и рассчитываем перейти к равновесному уровню ключевой ставки в 6—7% годовых в течение одного-двух лет. Такая динамика, с одной стороны, позволит не создавать давления на экономический рост, обеспечит темпы роста кредита в 7—10%. Это адекватные темпы для нашей экономики без образования пузырей», — отметила Набиуллина.

По ее словам, снижению показателя сегодня мешают волатильность инфляции и высокие инфляционные ожидания. Кроме того, отметила глава ЦБ, риски резкого снижения показателя сегодня слишком высоки.

«Быстрое изменение ключевой ставки привело бы к рискам ускорения инфляции вместо ее стабилизации и могло потребовать даже разворота денежно-кредитной политики, что, на наш взгляд, абсолютно неприемлемо», — подчеркнула Набиуллина.

Ключевая ставка Центробанка сегодня составляет 8,25%. С января 2017 года Центробанк уже пять раз снижал показатель: в начале года уровень ключевой ставки достигал 10%.