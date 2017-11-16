Москва, 16 ноября, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Более трети жителей России (34%) верят в Бога, знают, что он существует и не испытываю в этом никаких сомнений. 24% верят в Бога, но иногда испытывают сомнения в его существовании. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Константин Егорович Маковский. Исцеление Христом слепых. 1860

6% опрошенных не верят в существование Бога. 10% не верят в Бога, но верят в некую высшую силу.

Большинство респондентов заявило, что царствие небесное и жизнь после смерти существует — 45% и 48% соответственно.

Не согласны с этим мнением 27% и 25% соответственно. 18% затруднились ответить.

О том, что существует ад и дьявол, сказали 40% и 41% граждан. Отрицают наличие нечистых сил примерно такое количество опрошенных. 20% затруднились ответить.

Около половины опрошенных (48%), считают, что чудодейственные религиозные силы есть, но при этом 54% граждан верят в порчу и сглаз.

Опрос проведен 20—24 октября 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, в мире прибавилось верующих людей. Шесть из десяти респондентов в мире или 62% считают себя людьми религиозными, в то время как четверть (25%) относят себя к нерелигиозным людям, и 9% опрошенных назвали себя атеистами.

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