Москва, 16 ноября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. США должны выработать единую понятную позицию по сирийскому вопросу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Нас очень беспокоят американские попытки обосноваться в чужом доме. При этом они явно не приносят в этот чужой дом мир и покой. Мы рассчитываем, как уже отметил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, что США всё-таки выработают честную и законную позицию о своём присутствии в Сирии. Хотелось бы, чтобы эта позиция была единой и озвучивалась от всего государства на международной арене, чтобы нам было понятно, что это за позиция», — заявила Захарова.

Так, ранее глава Пентагона Джеймс Меттис указывал, что американские военные никуда не уйдут до достижения прогресса в политическом урегулировании в Сирии. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно говорил, что единственная задача США в Сирии — это разгром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако, исходя из слов Тиллерсона, получается, что сразу после ликвидации террористического очага, — которая, по словам Захаровой, уже очень близка, — американцы должны сразу же покинуть сирийскую землю и воздушное пространство над ней.

«Есть ли контакт между Пентагоном и Госдепартаментом? И ещё один вопрос, который возникает: кто и как определяет и отвечает на вопросы относительно того, достаточно или недостаточно уже достигнуто прогресса? Где этот термометр? Где этот механизм по замеру политической достаточности?» — отметила Захарова.

При этом официальный представитель МИД напомнила, что 13 ноября министр обороны США Джеймс Меттис в беседе с журналистами заявил о том, что вооружённые США находятся в Сирии «с разрешения ООН».

«Очень хотелось бы чтобы получать ответы от американских коллег — о каком мандате идёт речь? Хотя бы о чём говорит глава оборонного ведомства США? Совет Безопасности ООН — единственный орган, по уставу ООН, который уполномочен принимать решение об использовании военной силы международным сообществом. Но такой санкции эта структура Соединённым Штатам применительно к Сирии не давала», — констатировала дипломат.

Захарова подчеркнула, что американские подразделения находятся в Сирии вопреки воле законного правительства этой страны, «фактически действуя там как оккупанты», а противоречивые заявления из Вашингтона «вызывают большие вопросы — опять же те самые вопросы, которые ранее задавали об истинных целях нахождения подразделений на территории Сирии».

«Складывается ощущение, что США это право хотят оставить за собой, просто намереваясь удерживать часть сирийской территории и делать это столько, сколько сами пожелают. Задача, которая опять же просматривается в рамках этого подхода — силой добиваться нужного им результата урегулирования», — добавила она.