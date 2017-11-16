Москва, 16 ноября, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не выступает за блокировку вообще всех СМИ в России, наоборот, настаивает на максимальной свободе для СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

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Накануне Госдума приняла закон, позволяющий Минюсту присваивать статус иностранного агента отдельным зарубежным СМИ.

«Конкретно мои слова были интерпретированы как призыв «заблокировать вообще все иностранные СМИ в России». Это, конечно, никакого отношения к правде не имеет. Я выступаю за максимальные свободы для СМИ и ничего не предлагал запрещать и даже ограничивать», — сказал он.

Госдума приняла нашумевшую поправку исключительно в качестве ответной меры на точно такие же действия минюста США, который, угрожая тюрьмой и блокировкой счетов, заставил зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента канал Russia Today America, указал парламентарий.

Жириновский обратил внимание на то, что российская инициатива значительно мягче американского закона FARA.

«Мы не будем регистрировать все иностранные СМИ в качестве иностранных агентов — такая норма не предусмотрена. Мы лишь наделяем Минюст правом принимать решение, какой иностранное (зарегистрированное за рубежом, а не в России) СМИ включать в список иностранных агентов. И даже в случае регистрации таковым это не ограничивает вещание этого СМИ, а лишь обязывает его публично сообщать о том, что оно работает в интересах иностранных государств, а также предоставлять больше отчетности о работе в России», — пояснил он.

Вместе с тем, по данным СМИ, Минюст уже разослал пяти СМИ уведомления о том, что они могут попасть под действие новых поправок в законодательство о средствах массовой информации как иностранные агенты. Так, 15 ноября телеканал «Настоящее время» сообщил о полученном письме Минюста, в котором ведомство заявило о намерении ограничить деятельность телеканала. В письме Минюст указал, что в деятельности телеканала содержатся «признаки выполнения функций иностранного агента». Кроме того, подобное письмо получило и «Радио Свобода».