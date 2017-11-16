Лима, 16 ноября, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года. Последней право участия в мировом первенстве завоевала сборная Перу.

Kremlin.ru Предварительная жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2018 года

Перуанцы победили сборную Новой Зеландии в межконтинентальных стыковых матчах. Ответный матч, прошедший 16 ноября в Лиме, завершился победой Перу со счётом 2:0. Голы забили Джефферсон Фарфан и Кристиан Лима. В первом матче команды сыграли вничью 0:0.

Таким образом, стал известен окончательный состав участников чемпионата мира по футболу 2018 года. В мундиале примут участие:

От Европы: Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия, Исландия, Швейцария, Хорватия, Швеция, Дания, а также Россия как страна-хозяйка соревнований.

От Азии: Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Австралия.

От Южной Америки: Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Перу.

От Северной и Центральной Америки: Мексика, Коста-Рика, Панама.

От Африки: Тунис, Нигерия, Марокко, Сенегал, Египет.

Напомним, жеребьёвка пройдёт 1 декабря в Москве, команды будут распределены по восьми группам по четыре команды в каждой. Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.