Москва, 16 ноября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Партия «Гражданская инициатива» во главе с экс-министром экономики Андреем Нечаевым намерена собрать съезд, на котором планируется выдвинуть телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты России, сообщается на официальном сайте партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Начало положено! Рассчитываем на поддержку всех сторонников западного, демократического пути развития России, — говорится в совместном заявлении. — Другого варианта развития у нас нет. Попытки идти иным путём каждый раз заводят страну в тупик. Из этого исторического тупика пора выходить!».

Отмечается, что съезд партии пройдет в 20-х числах декабря, где будет поставлен вопрос о выдвижении телеведущей в кандидаты на пост президента России. По словам Нечаева, партия готова работать вместе с Собчак, а также помочь с созданием социально-экономической части программы.

«Идеология и ценности «Гражданской инициативы» соответствует моим представлениям о будущем народов России, о свободе, о правах человека. О России, как о европейской стране, устремлённой в будущее», — отметила Собчак.

Кроме того, телеведущая призвала к объединению всех демократических сил, поскольку только так «можно победить на выборах».

Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года, предвыборная кампания начнется в декабре 2017 года.