Рим, 16 ноября, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Итальянская федерация футбола отправила в отставку главного тренера сборной Джан Пьеро Вентуру. Об этом 15 ноября сообщается на сайте организации.

Вячеслав Евдокимов Джан Пьеро Вентура

Под руководством Вентуры сборная Италии впервые за 60 лет не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира. В стыковых матчах команда уступила сборной Швеции.

В ответном матче, который прошёл 13 ноября, итальянцы на своём поле не сумели победить шведов, матч завершился вничью 0:0. Ранее в первом матче шведы выиграли со счётом 1:0.

За разрыв контракта итальянская федерация выплатит Вентуре €866 тыс. в качестве отступных. Контракт тренера был рассчитан до 2020 года.

Вентура стал главным тренером сборной Италии в 2016 году. Под его руководством команда выиграла девять матчей, четыре раза сыграла вничью, потерпела три поражения и не вышла на чемпионат мира.