Вентура уволен с поста главного тренера сборной Италии
Рим, 16 ноября, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Итальянская федерация футбола отправила в отставку главного тренера сборной Джан Пьеро Вентуру. Об этом 15 ноября сообщается на сайте организации.
Под руководством Вентуры сборная Италии впервые за 60 лет не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира. В стыковых матчах команда уступила сборной Швеции.
В ответном матче, который прошёл 13 ноября, итальянцы на своём поле не сумели победить шведов, матч завершился вничью 0:0. Ранее в первом матче шведы выиграли со счётом 1:0.
За разрыв контракта итальянская федерация выплатит Вентуре €866 тыс. в качестве отступных. Контракт тренера был рассчитан до 2020 года.
Вентура стал главным тренером сборной Италии в 2016 году. Под его руководством команда выиграла девять матчей, четыре раза сыграла вничью, потерпела три поражения и не вышла на чемпионат мира.