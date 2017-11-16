Пекин, 16 ноября, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван Чэнь встретился 15 ноября с бывшим японским премьер-министром Юкио Хатояма в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа».

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Ван, будучи по совместительству вице-председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) заявил, что страны в настоящий момент должны сделать акцент на переговорах в целях укрепления взаимного доверия и безопасности политического фундамента двусторонних отношений, одновременно выстраивая консенсус по ключевым вопросам, вызывающим общую обеспокоенность.

По его словам, как ничто иное этому способствует 45-я годовщина нормализации китайско-японских отношений, которая отмечается в 2017 году. Ван убежден, что страны должны придерживаться четырем политическим документам, заключенным между Китаем и Японией, равно, как и принципиальному соглашению из четырёх пунктов, достигнутого в 2014 году.

«Дружественные группы в Китае и Японии должны продолжать попытки укрепления дружбы между двумя народами», — заявил Ван.

Хатояма, в свою очередь, отметил, что он предпримет все усилия, чтобы направить молодежь Японии на укрепление двустороннего понимания и помощь в создании благоприятной атмосферы для дальнейшего улучшения двусторонних отношений.

Хатояма прибыл в Китай с делегация Японской ассоциацией «Юай», которая была основана в целях продвижения духа братства.

Напомним, что попытки примирения и поиска взаимопонимания между Китаем и Японией идут с самого момент нормализации дипломатических отношений между странами 29 сентября 1972 года. До того отношения были безнадежно испорчены вследствие японской агрессии во время Второй Мировой войны и войны между Китаем и Японией, которая началась несколько раньше.

Тем не менее, все эти попытки упираются в один фундаментальный фактор — Япония отказывается окончательно разорвать со своим милитаристским прошлым и на высшем уровне продолжает почитать палачей и международных преступников, не подлежащих реабилитации, чьими жертвами стали десятки миллионов китайцев и выходцев из других стран.

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Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ периодически приносить ритуальную жертву в печально известном синтоистском храме Ясукуни, где почитаются все воины, отдавшие жизнь за императора, включая вышеназванных палачей. То же самое касается японского преподавания истории в Школах, где искажаются факты, касающиеся подлинной роли Японии во Второй Мировой войне.