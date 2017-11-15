Москва, 16 ноября, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который устанавливает критерии оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти России. Указ опубликован 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отныне главы субъектов Федерации ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным, должны предоставлять в правительство Российской Федерации доклады о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов РФ, а также их планируемых значениях на 3-летний период.

Отдельные критерии оценки эффективности работы органов исполнительной власти предусмотрены для Крыма и Севастополя, но только на 2018 год. Эти критерии установит правительство.

Указ президента устанавливает показатели, по которым будет оцениваться деятельность органов исполнительной власти субъектов Федерации.

Устанавливаются следующие показатели:

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

Динамика реальной среднемесячной начисляемой зарплаты;

Реальные располагаемые доходы граждан;

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;

Коэффициент доступности жилья;

Коэффициент миграционного прироста;

Суммарный коэффициент рождаемости;

Уровень преступности;

Качество и доступность услуг ЖКХ;

Динамика валового регионального продукта на душу населения;

Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств и инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения;

Интегральный индекс субъекта РФ в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата;

Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения;

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме федеральных трасс), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

Объем налогового дохода консолидированного бюджета субъекта РФ на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов;

Отношение объема государственного долга субъекта РФ по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета региона;

Доля просроченных кредиторских задолженностей в расходах консолидированного бюджета региона;

Уровень безработицы;

Различные оценки жителями региона эффективности работы исполнительных органов власти.

До 1 июля 2018 года правительство должно утвердить методики расчета данных показателей.