Путин установил новые критерии эффективности работы губернаторов
Москва, 16 ноября, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который устанавливает критерии оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти России. Указ опубликован 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
Отныне главы субъектов Федерации ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным, должны предоставлять в правительство Российской Федерации доклады о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов РФ, а также их планируемых значениях на 3-летний период.
Отдельные критерии оценки эффективности работы органов исполнительной власти предусмотрены для Крыма и Севастополя, но только на 2018 год. Эти критерии установит правительство.
Указ президента устанавливает показатели, по которым будет оцениваться деятельность органов исполнительной власти субъектов Федерации.
Устанавливаются следующие показатели:
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- Динамика реальной среднемесячной начисляемой зарплаты;
- Реальные располагаемые доходы граждан;
- Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;
- Коэффициент доступности жилья;
- Коэффициент миграционного прироста;
- Суммарный коэффициент рождаемости;
- Уровень преступности;
- Качество и доступность услуг ЖКХ;
- Динамика валового регионального продукта на душу населения;
- Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств и инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения;
- Интегральный индекс субъекта РФ в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата;
- Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения;
- Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме федеральных трасс), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- Объем налогового дохода консолидированного бюджета субъекта РФ на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов;
- Отношение объема государственного долга субъекта РФ по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета региона;
- Доля просроченных кредиторских задолженностей в расходах консолидированного бюджета региона;
- Уровень безработицы;
- Различные оценки жителями региона эффективности работы исполнительных органов власти.
До 1 июля 2018 года правительство должно утвердить методики расчета данных показателей.