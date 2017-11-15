Салерно, Италия, 15 ноября, 2017, 23:27 — ИА Регнум. По меньшей мере сто мигрантов погибли в море у ливийского побережья. Об этом 15 ноября со ссылкой на прокуратуру города Салерно сообщает информагентство ASNA. Мигранты находились в одной лодке с 26 женщинами из Нигерии, тела которых в последствии спасатели нашли в море в надувной лодке. Как сообщает прокуратура, беженцы утонули в море.

Mstyslav Chernov / Unframe В море

Крушение нескольких лодок с мигрантами произошло 3 ноября. В тот же день под руководством итальянской береговой охраны было проведено 4 спасательных операции, в ходе которых было спасено 410 мигрантов, все они были доставлены в порт Салерно. Очевидцев произошедшего опросила полиция. Большинство из выживших были выходцами из Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии и Судана.

Напомним, что днем ранее Верховный комиссар по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал «бесчеловечным» сотрудничество между Европейским союзом и Ливией по управлению миграционными потоками из Африки и обвинил ЕС в отсутствии конкретных действий по предотвращению жесткого обращения в мигрантами в Ливии.