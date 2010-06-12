Симферополь, 15 ноября, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Резолюция комитета Генеральной Ассамблеи ООН, принятая по предложению Украины о «нарушениях прав человека», которые якобы имеют место в Крыму, передаёт пропагандистские мифы Киева и ничего больше. Об этом 15 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Митинг в Симферополе в поддержу референдума. 9 марта 2014 года

«Эта резолюция, как и предыдущая, не опирается на факты, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Более того, резолюция фактически одобряет действия Украины в отношении Крыма. Хочу напомнить, какие это действия. Это водная, энергетическая и транспортная блокада полуострова, а также засылка диверсионных групп на нашу территорию. То есть это политика государственного терроризма. Абсолютно очевидно, что тему прав человека в очередной раз используют в качестве оружия в гибридной войне против России. Считаю, что это подрывает авторитет ООН», — написал на своей странице в Facebook глава РК.

Он также напомнил о том, что в Ялте недавно с успехом прошёл Форум друзей Крыма, в котором приняли участие представители около 30 государств.

«Только в этом году в нашем регионе побывали делегации из 60 стран. Ни одна из них не обнаружила на полуострове никаких следов «аннексии» и «оккупации», ни одна не нашла никаких нарушений прав человека. Зато об этом постоянно берутся судить те, кто никогда в Крыму не был, кто не знаком ни с историей полуострова, ни с современной ситуацией. То есть они ничего не видели и не слышали, но осуждают», — перефразировал классическую фразу Сергей Аксёнов.

По его словам, в последней резолюции содержится требование обеспечить «доступность образования на украинском и крымскотатарском языках». Но ведь на полуострове оба языка уже давно имеют статус государственных наряду с русским языком, это гарантируется конституцией республики, где на сегодняшний день действует 15 общеобразовательных организаций с крымскотатарским языком обучения.

«А вот Украина недавно приняла дискриминационный закон об образовании, фактически запрещающий обучение на языках национальных меньшинств. Этот закон вызвал возмущение европейских соседей Украины. Так может быть, те, кто голосовал за антироссийскую резолюцию, ошиблись адресом? Хочу сказать и вот о чём. Против предложенного Киевом документа проголосовали 25 стран, в том числе Индия и Китай — крупнейшие государства планеты. Ещё 77 стран воздержались. Поддержали резолюцию менее половины стран-членов Генассамблеи (41%). И это несмотря на колоссальное давление США и их сателлитов», — подчеркнул глава Крыма, выразив уверенность в том, что рано или поздно киевский режим должен быть и будет изгоем в мировом сообществе, а его руководители и идейные вожди будут не штамповать лживые резолюции, а сидеть на скамье подсудимых международного трибунала.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский проект резолюции о правах человека в Крыму был принят третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам 14 ноября. Ожидается, что он будет рассмотрен на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи.

В документе содержится призыв к России выполнить 12 рекомендаций, направленных на незамедлительное прекращение нарушений «прав человека в отношении жителей Крыма».

По мнению крымских властей, данный проект был принят без понимания сути вопроса.