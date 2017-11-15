Москва, 15 ноября, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, предполагающий льготное налогообложение для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Так, резиденты ОЭЗ в области смогут пользоваться нулевой ставкой налога на прибыль организаций в течение шести лет (или шести налоговых периодов). При этом в течение следующих шести налоговых периодов ставка налога также будет льготной и составит 10%.

Льготы также затронут и тарифы страховых взносов резидентов — их общая ставка вместо 30% составит 7,6%. Из них 6% будут перечисляться в Пенсионный фонд РФ, 1,5% — в Фонд социального страхования РФ, а 0,1% в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Такие нормы коснутся только резидентов, которые запустили проекты и создали новые рабочие места.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам доработал документ, предусмотрев, что услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа из Калининградской области не будут облагаться налогом на добавленную стоимость.

Помимо этого, также предлагается не облагать налогом подакцизные товары, вывезенные по процедуре реэкспорта, а также определить особый порядок уплаты акцизов при выпуске товаров для внутреннего потребления на территории ОЭЗ в Калининградской области.

Помимо этого, новая редакция законопроекта предусматривает, что вычету подлежат суммы акцизов, исчисленные через 180 дней после выпуска подакцизных товаров для внутреннего пользования ОЭЗ.