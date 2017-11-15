Москва, 15 ноября, 2017, 15:07 — ИА Регнум. В вузах России на сегодняшний день получают образование студенты из 173 стран. Об этом в ходе онлайн-конференции 15 ноября заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, сообщает корреспондент ИА REGNUM . По её словам, развитие экспортного потенциала российской системы образования является одним из приоритетных проектов.

Kremlin.ru Студенты в Российских вузах

«Российское образование всегда славилось и всегда было качественным, чтобы кто не говорил, — заявила Васильева. — Сегодня практически во всех странах четвёртая часть доходов бюджета — это экспорт образования. Самый яркий пример — Франция. За год иностранные студенты, обучающиеся во Франции, только за счёт покупки билетов (на самолёт — ИА REGNUM ) оставляют там до 6 млн евро, не говоря уже о тратах на своё содержание».

Васильева отметила, что в 2017 году в вузах России проходят обучение 243 тыс. иностранных студентов из 173 стран.

«В августе этого года мы создали консорциум из 39 вузов, которые начнут принимать по своим программам иностранных студентов в самое ближайшее время, — проинформировала министр. — Кроме того, мы подготовили большие планы по востребованности наших летних лагерей для иностранных школьников. Это связано, в первую очередь, с изучением русского языка и российской культуры, и в этом есть заинтересованность».

Финансировать проект начнут в 2018 году.

Отметим, по данным Минобрнауки, на август 2017 года лидером по числу иностранных студентов, получающих образование в РФ, был Казахстан. В 2015—2016 годах в РФ обучалось почти 73,5 тыс. студентов из этого государства. На втором месте оказалась Украина, а на третьем — Китай. Наиболее популярным направлением образования в РФ у иностранных студентов остаются инженерно-технические специальности. Также высок спрос на дипломы медиков, экономистов и юристов.