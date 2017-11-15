Санкт-Петербург, 15 ноября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга отказалось поддержать инициативу о роспуске региональных парламентов с помощью всенародного голосования, передает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM. С такой инициативой выступила фракция «Справедливой России», предложив издать соответствующий федеральный закон.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Процедура предложена по аналогии с отставкой высшего должностного лица, например, губернатора, которого, по действующему закону, можно убрать с поста всенародным голосованием, если за это выскажутся более половины всех жителей, обладающих избирательным правом. Чтобы инициировать голосование, предлагается сначала собрать 1 млн подписей граждан.

Как пояснил «справедливоросс» Алексей Ковалев, поводом для написания законопроекта стали неудачные попытки организации референдума о судьбе Исаакиевского собора, Спаса-на-Крови и Петропавловского собора.

«Вы помните, что Заксобрание очень долго отказывалось принимать решение и даже рассматривать вопрос о референдуме, пытаясь уйти от ответа, и только согласованные действия общественности заставили ЗакС в конце концов принять решение. Пусть отрицательное, но хотя бы обратиться к своим установленным законом обязанностям. Мы считаем, что в случае, если такого рода саботаж федерального закона, который наносит ущерб правам и интересам гражданам, будет подтвержден судебными органами, данный законодательный орган может быть подвергнут процедуре роспуска», — пояснил Ковалев.

Ему непонятно, почему, если губернатора можно снять с должности таким образом, парламент останется неуязвимым, когда его действия или бездействие наносят ущерб гражданам, и это подтверждено судом.

«Думаю, что в большинстве субъектов Федерации ситуация аналогичная», — заявил «эсер». На его взгляд, этот метод помог бы хоть как-то ограничить влияние «вертикали власти», которая уже не оглядывается на желания населения. Ковалев призвал своих коллег по Заксобранию активно поддержать возможность своего роспуска по желанию граждан, если они уверены, что хорошо работают.

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Единоросс Алексей Цивилев заметил, что распускать парламенты и выбирать новые каждый год будет стоить очень дорого, и эффективней использовать на благо горожан эти деньги; горожане же, на его взгляд, устанут выбирать депутатов каждый год.

Однако Ковалев отметил пессимизм предположения, что во всех субъектах Федерации парламенты будут ежегодно, систематически нарушать права жителей.

«В таком случае никаких денег не жалко, чтоб поганой метлой гнать этих депутатов, которые постоянно нарушают права граждан», — отметил Ковалев.

Депутат от «Партии роста» Сергей Трохманенко назвал предложенную процедуру удобным механизмом для Смольного устранить неугодного депутата или парламент, так как собрать 1 млн подписей для исполнительной власти не составит труда, зато собранные кем-то еще 1 млн подписей они легко забракуют.

«Каких только экзотических документов мы с вами еще не рассматривали», — удивился спикер Вячеслав Макаров («Единая Россия»). С ним согласилась бывший член «Справедливой России» Оксана Дмитриева («Партия роста»).

«Закон написан не для того, чтобы он действовал, а чтобы просто поговорить. Он абсолютно неконституционен. В Конституции четко записано, что есть выборы и референдумы, и всё законодательство о выборах построено на том, что нельзя референдумы подменять выборами и наоборот, — подчеркнула Дмитриева. — Мы работаем в условиях фальсификации выборов, так для чего вы это готовите?».

«Яблочник» Борис Вишневский напомнил, что практика судебных исков на бездействие Заксобрания в связи с «исаакиевским» референдумом говорит о том, что в суде подобное бездействие установить невозможно: несколько инстанций сочли, что любое решение по существу будет вмешательством в работу законодательной ветви власти.

«Нужно менять законодательство о судебной системе, чтобы суд не принимал абсурдные решения, чтобы якобы не нарушать принцип разделения властей», — сказал депутат.

В итоге за проект проголосовали 5 депутатов, 4 — против, двое воздержались.

«Если бы я сейчас поставил на голосование вопрос, согласны ли вы распустить Заксобрание, вы же понимаете, какой был бы результат», — заметил спикер Макаров.

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