Бейрут, 15 ноября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что Саудовская Аравия задержала премьер-министра Саада Харири, сообщает 15 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По мнению Бейрута, данный факт является актом агрессии против государства, подчеркнул президент.

«Ничто не оправдывает отсутствие в стране Харири на протяжении 12 дней, поэтому мы считаем его арестованным. Данный акт является нарушением венских соглашений и прав человека», — заявил Аун во время пресс-конференции.

«Мы больше не можем дожидаться возвращения Харири. Государственные дела не могут ждать», — добавил президент в своем Twitter.

Напомним, 4 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири, находясь в Саудовской Аравии, подал в отставку, пообещав в скором времени вернуться на родину. В свою очередь, Мишель Аун заявил, что не может принять отставку, пока политик не вернется в страну.

Харири мотивировал свое решение давлением со стороны Ирана и «Хезболлы», добавив, что его никто не ограничивает в свободе передвижения, и он в скором времени вернется в Ливан.