Москва, 15 ноября, 2017, 13:59 — ИА Регнум. В декабре 2017 года министерство образования России назовёт 40 вузов, которые станут региональными центрами инновации. Об этом 15 ноября в ходе онлайн-конференции заявила министр образования Ольга Васильева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва

По её словам, в декабре будут подведены итоги заключительного отборочного конкурса. В его рамках из 121 подавшего заявки вуза чиновники отберут 40 заведений, который станут центрами инновации в своих регионах. Как заверила Васильева, это очень конкурентный отбор — заявки поступили из 30 регионов.

Министр отметила, что данный отбор — одна из целей проекта «Вузы как центр пространства создания инноваций». Также она заявила, что в мировой топ-100 лучших вузов в 2017 году вошло шесть высших учебных заведений России. Плановый показатель, установленный майскими указами президента РФ Владимира Путина, включал пять вузов. В топ-300 вошло 13 университетов при плановом значении в девять.

Васильева напомнила, что Министерство образования закрепило за ведущими вузами право самостоятельно присуждать учёные степени. На сегодняшний день число таких вузов достигло 19.

Напомним, согласно майским указам президента России, к 2020 году не менее пяти российских университетов должно войти в первую сотню ведущих вузов мира согласно соответствующему рейтингу. Летом 2017 года 24 российских вуза также вошло в рейтинг QS World University Rankings. Среди них МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана и другие.