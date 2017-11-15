Москва, 15 ноября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки Ольга Васильева связала косноязычие детей с погруженностью в интернет и тем, что они мало читают.

Kremlin.ru Ольга Васильева

«Мы лишились, но мы потихонечку будем возвращать это в другом качестве, — лишились возможности говорить. Наши дети очень плохо говорят. Очень плохо говорят и плохо могут донести. А у них есть, что есть донести. Вот это косноязычие — оно совершенно очевидно. Но оно еще связано с тем, что, во-первых, мало читаем, во-вторых, потеря функционального чтения тоже есть, в третьих — то, что погружены в информационные сети», — заявила Васильева в ходе пресс-конференции.

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