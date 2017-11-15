Новосибирск, 15 ноября, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, которого некоторые представители новосибирской общественности уже успели пожурить за немногословность и отсутствие решительных действий, продолжает осваиваться в информационном пространстве.

Правительство Новосибирской области Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на открытии мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» в Новосибирске

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После интервью «Вестям» он встретился с главным редактором НГС Александром Агафоновым.

Как рассказал Травников в интервью, назначение на пост врио главы Новосибирской области для него не было неожиданностью — в администрации президента РФ интересовались, как он относится к этому.

«Сначала было несколько консультаций с руководителями другого уровня в администрации президента. Мне, конечно, задавали вопрос, как я отношусь к этому предложению, очевидно, почувствовали уверенность, серьёзность намерений, и после этого уже было сформулировано окончательно предложение. Из уст президента я его получил», — рассказал Андрей Травников.

Почему на пост врио губернатора Новосибирскую область был назначен мэр Вологды, а не кто-то из местных чиновников, Травников объяснил тем, что «на практике назначений за последние два года — сложилось так, что очень много не местных в регионы назначают».

«Очевидно, связь с местными элитами и способность быстро адаптироваться на местности сегодня не является определяющим критерием. Очевидно, набор критериев другой, и, может быть, в каких-то случаях независимость от местных элит, местных каких-то связей является преимуществом», — подчеркнул он и отметил, что согласен с этим, потому как ему легче работается, «когда я совершенно ровно отношусь к любым людям, с которыми общаюсь».

А что касается назначения именно его на эту должность, то здесь Андрей Травников напомнил о своём богатом опыте.

«Почему именно я? Наверное, потому что я не только мэр города Вологды, а за свою биографию прошёл много не то что постов, а даже ролей. Определённый багаж жизненный и профессиональный есть, и, очевидно, это выразилось в определённых компетенциях, которые у меня выявляли и развивали. Может быть, какие-то черты характера и другие критерии, которые, безусловно, оценивались… Ещё раз повторяю: конечно же, я всей кухни этой огромной кадровой работы не знаю, но решение было принято, окончательное решение принимал президент. Я знаю, что не одна кандидатура рассматривалась, но выбор был сделан в пользу моей кандидатуры», — рассказал он.

Врио губернатора ещё раз отметил, что не собирается комментировать свои кадровые решения, в том числе относительно правительства региона. Но сказал, что «изменения будут видимы в течение ноября, но окончательно все изменения кадровые будут произведены в декабре».

Также Андрей Травников сказал, что будет практиковать в Новосибирской области, как это делал и на предыдущих местах работы, внезапные проверки различных учреждений и служб, но «не для того чтобы кого-то поймать за руку», а для того, чтобы «своими глазами проверить, как происходит всё на самом деле, и увидеть реальную картину».

Будет ли он баллотироваться на выборах губернатора Новосибирской области осенью 2018 года, Андрей Травников точно пока не решил.

«Конечно, у меня определённые амбиции есть, но на сегодняшний день решение не принято. С этим не нужно торопиться, надо сначала поработать, показать себя, почувствовать уверенность», — ответил он, сказав при этом, что решающим фактором в принятии решения будет являться «внутренняя уверенность и уровень поддержки со стороны региона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Травников был назначен на пост врио губернатора Новосибирской области 6 октября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина. Ранее в этот же день глава государства принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.