Минск, 15 ноября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Позиции белорусской молочной продукции на российском рынке будут сохранены благодаря ее востребованности. Так считает начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов, передает БЕЛТА.

Zoom.me Молочные продукты

Богданов напомнил, что в начале 2017 года Россия заявляла о готовности отказаться от ввоза сыров из-за рубежа. По его словам, министерство предупредило местных производителей о таком намерении российской стороны.

«Мы не сомневаемся, что российская сторона свои обещания выполнит. Вместе с тем хочу отметить, что на любом рынке всегда присутствует и отечественная, и импортная продукция», — отметил Богданов.

Он выразил надежду, что популярность белорусских продуктов, включая сыры, у российского потребителя позволит им остаться на рынке. Однако не исключено, что изменится доля товаров из Белоруссии.

При этом производители Белоруссии и России будут продвигать свою продукцию на рынки третьих стран в соответствии с концепцией развития экспорта ЕАЭС. Это обеспечит равнодоходность и взаимный интерес в производстве, пояснил Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Россия ввела очередные ограничения на импорт белорусской молочной продукции, связанные с ее низким качеством. В августе запрет на ввоз продукции трех молочных предприятий был снят, однако в сентябре ограничения были распространены на сухое молоко, сыр и масло, производимые комбинатом в Слуцке.

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