Москва, 15 ноября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. У жителей России мнение о высоких темпах роста цен становится всё менее распространенным. Так, индекс восприятия инфляции в сентябре-октябре 2017 года составил 52 п. (с 63 п. в январе 2017 года). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

33% российских граждан (среди жителей различных городах и населенных пунктов эта доля колеблется в узких пределах 30—35%) оценивают инфляцию как «очень высокую», 42% — «умеренную», 18% — «незначительную».

Вместе с тем опасения относительно того, что в ближайшие несколько месяцев цены на основные товары и услуги будут расти, сохраняются.

Так, серьезного роста цен ожидают 23% жителей России (среди жителей крупных городов — от 500 до 950 тыс. населения — 30%), незначительного — 59%.

Ожидают снижение инфляции в будущем лишь 2% граждан. 13% респондентов полагают, что не будет ни инфляции, ни дефляции.

Опрос проведен 30 октября-1 ноября 2017 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, большинство жителей России (61%) самой серьезной проблемой считают рост цен. Эта проблема остается одной из самых острых на протяжении последних 20 лет.

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