Женева, Швейцария, 15 ноября, 2017, 04:30 — ИА Регнум. Бриллиант «Искусство Гризоньо» весом 163,4 карата продан на аукционе Christie's в Женеве, сообщает Agence France Presse.

Mario Sarto Бриллианты

Драгоценность продана за $34 млн. Крупнейший в мире бриллиант включает алмазы в 404 карата.

Это самый крупный самородок, добытый в Анголе (найден в 2016 году) и 27-й по величине во всем мире.

Сумма, за которую продан бриллиант, рекордно высокая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Нью-Йорке на аукционе Christie's была продана картина голландского художника Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь». Сумма лота — $81,3 млн.