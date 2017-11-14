Афины , 15 ноября, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Греческий суд освободил голландского корреспондента, арестованного за нелегальное пересечение турецкой границы, передает Associated Press.

Освобождение

Согласно официальному заявлению, журналист Сакир Хадер, который был арестован днем ранее, 14 ноября был осужден на пять месяцев заключения условно.

Гражданин Нидерландов был отпущен на свободу в зале суда.

Другие граждане, задержанные с Хадером, — гражданин Германии и два иракских беженца, имеющих разрешение на проживание в Германии, — также были осуждены условно и освободены.

Сакир Хадер, корреспондент голландского телевидения, был задержан греческими пограничниками 13 ноября. Журналист и его спутники занимались съемками репортажа о мигрантах в закрытой зоне на границе Турции и Греции.