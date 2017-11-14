Сакраменто, США, 14 ноября, 2017, 22:04 — ИА Регнум. На севере американского штаба Калифорния произошла стрельба. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает телеканал CBS.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Сообщается, что инцидент со стрельбой произошел недалеко от города Ред-Блафф. Неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории начальной школы.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли три человека. Стрелка удалось ликвидировать.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.