Лондон, 14 ноября, 2017, 22:01 — ИА Регнум. В южной части Лондона сотрудники полиции задержали 14-летнюю девочку, подозреваемую в пособничестве терроризму, сообщила 14 ноября пресс-служба Скотленд-Ярда.

Oregon Department of Transportation Задержание

На сайте лондонской полиции уточняется, что задержанная подозревается в содействии подготовке террористического акта. Несовершеннолетняя в данный момент содержится под стражей в одном из отделений полиции.

Других подробностей британские правоохранительные органы пока не сообщают.

Напомним, в октябре 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила ужесточить вплоть до лишения свободы наказание за распространение и просмотр в интернете экстремистских материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября власти Италии депортировали в Египет жительницу города Милан за связь с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).