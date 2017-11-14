София, 14 ноября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Объём экспорта продукции из Болгарии в Россию за период с января по сентябрь 2017 года составил 1,129 млрд левов (около 580 млн евро), что на 103% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Такие данные приводит Национальный статистический институт Болгарии.

Болгарский флаг

Как сообщается, рост болгарского экспорта в Россию отмечен впервые с 2014 года, когда республика присоединилась к санкциям Евросоюза против России, и Москва ввела ответное продовольственное эмбарго.

Из сообщения НСИ следует, что Россия на сегодняшний день входит в число основных торговых партнёров Болгарии из числа стран, не входящих в Европейский союз, наряду с Турцией, Китаем, Сербией, Македонией и США. На указанные страны приходится более половины экспорта Болгарии за пределы территории ЕС.

Напомним, в сентябре премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Болгария намерена поднять вопрос о снятии санкций с России в рамках председательства в Совете ЕС, которое переходит к республике на шесть месяцев с начала 2018 года.

Позднее министр болгарского председательства в Совете ЕС Илияна Павлова подтвердила, что власти республики рассматривают вопрос о снятии санкций как «один из приоритетных». «Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, будет проведён анализ того, какой ущерб экономике эти санкции нанесли, с тем чтобы найти наилучшее решение этого вопроса и разрешить эту проблему», — сказала она.

Болгария оказалась в числе стран, бизнес которых серьёзно пострадал в результате санкций ЕС и ответного российского эмбарго. Ущерб понесли, в первую очередь, болгарские сельхозпроизводители. На фоне санкций сократился и российский импорт в страну, а также объём прямых иностранных инвестиций из России.

Вместе с тем власти республики последовательно проводят внешнюю политику, строго соответствующую общему курсу ЕС. Несмотря на уже давнее желание руководства Болгарии отменить санкции, сам Бойко Борисов констатировал, что болгарской стороне потребуется «найти достаточно аргументов», чтобы продвинуть свою инициативу и при этом «сохранить единство» ЕС.

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