Москва, 14 ноября, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Ратификация договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза будет завершена до конца 2017 года. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Kremlin.ru Лидеры стран-участниц ЕАЭС

В Российской Федерации и и Белоруссии Таможенный кодекс ЕАЭС уже принят и ратифицирован нижними и верхними палата законодательных органов власти. Мажилис Казахстана также утвердил этот документ. В Армении Таможенный кодекс одобрен Конституционным судом и проходит процедуру ратификации в Национальном собрании. В Киргизии Таможенный кодекс находится на рассмотрении в республиканском Верховном совете.

После окончательной ратификации всеми заинтересованными сторонами, Таможенный кодекс ЕАЭС придет на смену действующему с середины 2010 года Таможенному кодексу Таможенного союза.

Отмечается, что новое таможенного законодательство ЕАЭС разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий. Кроме того, снимаются некоторые административные барьеры.

Очередного переноса даты вступления нового Таможенного кодекса в силу не будет — это произойдёт 1 января 2018 года. Гражданам и хозяйствующим субъектам, а также государственным органам стран Союза рекомендуется готовиться к работе в новых условиях, заблаговременно ориентируясь на новый Таможенный кодекс ЕАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый Таможенный кодекс ЕАЭС должен был вступить в силу с 1 июля 2017 года. Однако этого не произошло, так как президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС ещё в начале 2017 года.

Но Лукашенко изменил свое мнение после того, как смог урегулировать нефтегазовый спор с Россией в апреле 2017 года.