Сараево, 14 ноября, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович считает, что Сараево должно признать односторонне провозглашённую независимость сербского края Косово и Метохия. С таким заявлением он выступил 13 ноября в интервью Deutsche Welle.

Friends of Europe Бакир Изетбегович

«Что касается моего мнения, Косово необходимо признать. Наши коллеги будут возмущены, но все наши попытки сделать это пока только создавали проблемы внутри БиГ, но не помогли Косово», — сказал Изетбегович.

На уточняющий вопрос о том, считает ли он, что независимость Косово однажды будет признана Боснией и Герцеговиной, Изетбегович ответил: «Я надеюсь, что да».

Член президиума БиГ также ответил на вопрос о том, как он стал бы действовать, «если бы Республика Сербская пошла по пути Каталонии». «Я буду делать то, что будут делать и все патриоты в нашей стране — защищать то, за что мы боролись в 1992—1995 годах, защищать Дейтонское соглашение», — сказав Изетбегович, при этом выразив надежду, что это удастся осуществить «политическим, а не военным путём».

Вместе с тем Изетбегович высказал мнение, что отделения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины не произойдёт, поскольку это «противоречит интересам балканских стран, в том числе и Сербии».

Напомним, президиум Боснии и Герцеговины, в состав которого входят три человека, является избираемым высшим органом исполнительной власти в стране, аналогичным должности главы государства. Помимо Бакира Изетбеговича, представляющего боснийских мусульман, в состав органа также входят серб Младен Иванич и хорват Драган Чович.

Решения в президиуме принимаются большинством голосов, но при этом каждый из его членов обладает правом вето. Признание Косово официальным Сараево, таким образом, видится маловероятным до тех пор, пока Республика Сербская остаётся представленной в высшем органе власти БиГ.

Тем не менее, заявление Изетбеговича вызвало большой резонанс, как в самой Боснии и Герцеговине, так и в Сербии.

Так, президент Сербии Александр Вучич заявил, что интервью члена президиума БиГ «осложняет ситуацию в регионе» и будет иметь далеко идущие последствия. «Речь идёт о самом серьёзном заявлении, какое только может быть для Сербии сегодня», — сказал Вучич, добавив, что если бы он сам заявил о необходимости признания независимости Республики Сербской, то «закончил бы в Гааге».

«Это интервью многое меняет ‑ и не только тем фактом, что он (Изетбегович — ИА REGNUM ) надеется на признание Косово: как выясняется, территориальная целостность БиГ может быть обеспечена военным путём, а с другой стороны, Сербия, очевидно, должна преподнести часть своей территории с кофе и рахат-лукумом», — отметил Вучич.

По словам президента Сербии, в Белграде «серьёзно проанализируют» ситуацию и попытаются найти наилучшее решение с осознанием того факта, что республика не будет иметь поддержки со стороны международного сообщества.

В свою очередь, глава канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что если Сараево отказывается от принципа уважения суверенитета и территориальной целостности государств, то речь должна идти не только о Сербии. «Нельзя применять один подход к Сербии, а к остальным странам, включая свою, другие», — подчеркнул он.

Тем временем представитель Республики Сербской в президиуме Боснии и Герцеговины Младен Иванович, комментируя слова Изетбеговича, заявил, что Косово не будет признано БиГ, и заверил, что «в наличии есть все инструменты для того, чтобы пресечь возможную попытку сделать это».

«Причина, почему такие заявления делаются сейчас — другой вопрос. Очевидно, что целью является сознательное ухудшение отношений между Сербией и БиГ. Изетбегович не уважает территориальную целостность Сербии, о ожидает, что Сербия будет уважать территориальную целостность БиГ, — отметил Иванович. — Это очень плохой шаг, который создаст ещё большую напряжённость. Похоже, что политика Сараево может работать только тогда, когда отношения с Белградом отрицательные».

Председательствующий в настоящее время в президиуме БиГ Дранан Чович, в свою очередь, назвал заявление Изетбеговича неуместным, отметив, что Сараево будет следить за официальной позицией Белграда по Косово. «Я уверен в мудром подходе к ведению политики в Сербии, и такие заявления, как это, нам не нужны», — сказал он.

Чович подчеркнул, что Боснии и Герцеговине нужны хорошие отношения с Сербией, Хорватией, Черногорией. Он также сообщил, что в ближайшей перспективе должен состояться официальный визит в Сербию членов президиума БиГ, и выразил надежду, что к тому моменту президиум согласует все вопросы и отправится в Белград с единой позицией.