Москва, 14 ноября, 2017, 19:50 — ИА Регнум. У властей Российской Федерации очень много вопросов к США по поводу реальных американских целей в Сирийской Арабской Республике, и инцидент в Бу-Кемале — не единственный случай, когда США щадят террористов. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Касательно Бу-Кемаля — это не единственный случай, когда США щадят террористов. Мы помним, как при взятии Ракки, а до этого Мосула в Ираке, открывались фигуральные ворота для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что у Москвы к Вашингтону есть много вопросов в отношении того, что является реальными целями США в Сирии.

Дело в том, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно заявлял, что единственная цель США в Сирии — это добиться уничтожения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако, 13 ноября министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США никуда не уйдут из Сирии, пока не убедятся, что политический процесс «идет в правильном направлении».

«Правильным направлением» США считают смену режима. Это все противоречит женевским договоренностям и заверениям со стороны руководства Госдепартамента о том, что единственной целью США в Сирии является борьба с терроризмом», — пояснил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что все эти вопросы его ведомство уже поставило перед американскими коллегами и теперь ждет ответа.

«Надеюсь, что они выработают понятную, открытую, честную позицию», — подытожил Лавров.